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Вернер может уйти из «Челси»

вчера, 10:10

Форвард «Челси» Тимо Вернер может покинуть клуб этим летом.

Утверждается, что наставник команды Томас Тухель разочаровался в игроке.

Трансферная стоимость Вернера оценивается в 35 млн евро.

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Все комментарии
протон
протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 03:24
Да, Тухель явно шарит в футболе. Это Вернер ещё в Лейпциге был бревнищем, моменты порол на уровне Мораты, но его почему-то дико распиарили. А ещё помните, как над нашим Ливерпулем смеялись, что не взяли его ? )) Сейчас мы над ними смеемся )
monah-10
monah-10
вчера в 15:13
Давай к нам в Милан, за такие деньги стоит забрать. К тому же у нас напав максимум на два сезона хватит, хоть Ибра и вечный но помощь нужна
David Young
David Young ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 14:02
Пари Сен-Жермен, возможно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:01
Кто его возьмёт то с такой зар.платой.
Не понятный футболист...зачастую мажет с таких дистанций, где казалось бы легче забить, нежели пнуть мимо ворот или засадить мячом с 2х метров прямо в вратаря. А ещё Вернер чемпион прошлого сезона по штангам и перекладинам.
Это ещё пол беды. Он стал бояться идти в контакт постоянно убирая ноги при борьбе за мяч.
Посмотрим, как пойдёт дальше.
Tex
Tex
вчера в 13:58
Его и Пулишича надо сплавить в это ТО
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:22
Тот случай когда попал не в свою команду.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 11:17, ред.
Иногда казалось что играл он неуверенно в Челси, будто дрожали коленки когда он принимал мяч, возможно из-за давления. В Лейпциге был совсем другой игрок. Хотя Челси мало атакует, там и Лукаку сдулся. Ярко выраженного бомбардира у них нет. Все потому что полузащита играет в ярко выраженном прессинге, как и нападающие не так часто выходят на убойную позицию. У них даже фуллбеки это латерали и вингбеки.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 10:32, ред.
В Ла Лиги у немца бы пошло.
Без всяких сомнений.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:18
Шёл бы он в другую команду АПЛ, с понижением аппетитов естественно, по мне так это единственный способ доказать, что в Челси просто не получилось
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:13
Не получилось у него в Челси
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