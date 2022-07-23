Вернер может уйти из «Челси»

Форвард «Челси» Тимо Вернер может покинуть клуб этим летом.
Утверждается, что наставник команды Томас Тухель разочаровался в игроке.
Трансферная стоимость Вернера оценивается в 35 млн евро.
Форвард «Челси» Тимо Вернер может покинуть клуб этим летом.
Утверждается, что наставник команды Томас Тухель разочаровался в игроке.
Трансферная стоимость Вернера оценивается в 35 млн евро.
Не понятный футболист...зачастую мажет с таких дистанций, где казалось бы легче забить, нежели пнуть мимо ворот или засадить мячом с 2х метров прямо в вратаря. А ещё Вернер чемпион прошлого сезона по штангам и перекладинам.
Это ещё пол беды. Он стал бояться идти в контакт постоянно убирая ноги при борьбе за мяч.
Посмотрим, как пойдёт дальше.
Не понятный футболист...зачастую мажет с таких дистанций, где казалось бы легче забить, нежели пнуть мимо ворот или засадить мячом с 2х метров прямо в вратаря. А ещё Вернер чемпион прошлого сезона по штангам и перекладинам.
Это ещё пол беды. Он стал бояться идти в контакт постоянно убирая ноги при борьбе за мяч.
Посмотрим, как пойдёт дальше.