«Барселона» работает над трансфером защитника «Атлетика» Мартинеса

«Барселона» работает над трансфером защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса.
По информации источника, спортивный директор «блауграны» Матеу Алемани ведет переговоры по игроку, которому предлагают трехлетний контракт. «Барса» перешла к кандидатуре Иньиго из-за невозможности подписания Жуля Кунде из «Севильи».
Однако продвижению переговоров мешает сумма отступных за Мартинеса в 80 млн евро.
«Барселона» надеется договориться о меньшей сумме за трансфер игрока, учитывая, что у него остался год по контракту.
Жаль что не поиграл в топ клубе, в 13-14 году был силён и достаточно перспективен, те же праймовые Реал и Барса им интересовались, но баски очень патриотичны, взять того же Иньяки.
Жаль что не поиграл в топ клубе, в 13-14 году был силён и достаточно перспективен, те же праймовые Реал и Барса им интересовались, но баски очень патриотичны, взять того же Иньяки.