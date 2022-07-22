«Барселона» работает над трансфером защитника «Атлетика» Мартинеса

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22 июля 2022, 23:25

«Барселона» работает над трансфером защитника «Атлетика» .

По информации источника, спортивный директор «блауграны» Матеу Алемани ведет переговоры по игроку, которому предлагают трехлетний контракт. «Барса» перешла к кандидатуре Иньиго из-за невозможности подписания Жуля Кунде из «Севильи».

Однако продвижению переговоров мешает сумма отступных за Мартинеса в 80 млн евро.

«Барселона» надеется договориться о меньшей сумме за трансфер игрока, учитывая, что у него остался год по контракту.