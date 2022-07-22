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«Барселона» работает над трансфером защитника «Атлетика» Мартинеса

22 июля 2022, 23:25

«Барселона» работает над трансфером защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса.

По информации источника, спортивный директор «блауграны» Матеу Алемани ведет переговоры по игроку, которому предлагают трехлетний контракт. «Барса» перешла к кандидатуре Иньиго из-за невозможности подписания Жуля Кунде из «Севильи».

Однако продвижению переговоров мешает сумма отступных за Мартинеса в 80 млн евро.

«Барселона» надеется договориться о меньшей сумме за трансфер игрока, учитывая, что у него остался год по контракту.

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Все комментарии
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вчера в 07:04
Пускай попробуют.
протон
протон
22 июля в 23:50
Очень хороший цз, но 50 лямов за него при том, что ему уже 31, так еще и 1 год контракта остался - это чушь полнейшая, особенно учитывая что Пике еще 1 сезон на хорошем уровне отыграет.
Жаль что не поиграл в топ клубе, в 13-14 году был силён и достаточно перспективен, те же праймовые Реал и Барса им интересовались, но баски очень патриотичны, взять того же Иньяки.
sv_1969
sv_1969
22 июля в 23:45
31 год .... цена 25 млн..... год по контракту.... за 20 можно торговаться!!!Какие на фиг отступные(((
Гость
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