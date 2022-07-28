«Барселона» объявила о подписании Кунде

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании защитника «Севильи» Жуля Кунде.
«„Барселона“ и „Севилья“ достигли соглашения о трансфере Жуля Оливье Кунде, ожидая прохождения игроком медицинского обследования и подписания контракта», — говорится в заявлении каталонского клуба.
По данным СМИ, сумма трансфера француза составит 50 млн евро плюс бонусы. Контракт будет рассчитан до июня 2027 года.
Шутки шутками но Барселона очень сильно проводит ТО.... Кристенсен, Кессье, Кунде, Рафинья, Дембеле, Левандовски....💪 думаю болельщики сине-гранатовых счастливы
Шутки шутками но Барселона очень сильно проводит ТО.... Кристенсен, Кессье, Кунде, Рафинья, Дембеле, Левандовски....💪 думаю болельщики сине-гранатовых счастливы
А Барсу можно только поздравить за работу в это ТО. За одно межсезонье перестроились и вернулись, хотя многие говорили, что уйдут годы «на восстановление руин»
А Барсу можно только поздравить за работу в это ТО. За одно межсезонье перестроились и вернулись, хотя многие говорили, что уйдут годы «на восстановление руин»
Что-то уже похоже на почерк Лапорты когда брали Ларссона, Это'О, Роналдинью, но были воспитанники как Хави и Иньеста. Райкард потянул, а вот потянет Хави будет видно. Идеально подошел бы Эмери возможно он будет таким же успешным как Пеп и Энрике в Барсе. Сейчас главное заложить фундамент.
Что-то уже похоже на почерк Лапорты когда брали Ларссона, Это'О, Роналдинью, но были воспитанники как Хави и Иньеста. Райкард потянул, а вот потянет Хави будет видно. Идеально подошел бы Эмери возможно он будет таким же успешным как Пеп и Энрике в Барсе. Сейчас главное заложить фундамент.