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«Барселона» объявила о подписании Кунде

сегодня, 19:52

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании защитника «Севильи» Жуля Кунде.

«„Барселона“ и „Севилья“ достигли соглашения о трансфере Жуля Оливье Кунде, ожидая прохождения игроком медицинского обследования и подписания контракта», — говорится в заявлении каталонского клуба.

По данным СМИ, сумма трансфера француза составит 50 млн евро плюс бонусы. Контракт будет рассчитан до июня 2027 года.

«Барселона» объявила о подписании Кунде

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 21:23
Ну что ж, посмотрим выиграл ли Кунде от этого перехода в исторической перспективе или стоило выбрать Челси.

Время покажет.
Dan_Madrid
Dan_Madrid
сегодня в 21:16
Барса возрождается! Теперь бы Хави не облажался.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 20:47
Надеюсь великий Барселона возвращается
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 20:40
А вот это уже интересно.
Что-то уже похоже на почерк Лапорты когда брали Ларссона, Это'О, Роналдинью, но были воспитанники как Хави и Иньеста. Райкард потянул, а вот потянет Хави будет видно. Идеально подошел бы Эмери возможно он будет таким же успешным как Пеп и Энрике в Барсе. Сейчас главное заложить фундамент.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 20:38
Набрать футболистов это не значит создать команду...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:24
Даже представить страшно, что Барса сотворила бы на трансферном рынке, если взяли 5 ЛЧ за 8 лет. Мадрид вообще не усиливает состав. Такое ощущение, что долги у Мадрида, а не Барсы. Где трансферы Мадрида? Где вся эта хваленая финансовая мощь? Лавочники Мадрида настолько бездарны и днищенские, что ушедшие Иско с Марсело никому нафиг не сдались.

А Барсу можно только поздравить за работу в это ТО. За одно межсезонье перестроились и вернулись, хотя многие говорили, что уйдут годы «на восстановление руин»
протон
протон
сегодня в 20:18
В паре с Араухо должны разрывать, поздравляю фанатов Барсы с наконец-то достойной парой ЦЗ🥲
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 20:06
Я больше надеялся на то, что Хави подтянет молодежку свою. А так очень все спорно: вроде бы и неплохие все игроки, но заиграют ли? Время покажет.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:00
В это ТО Челси интересовался Рафиньей, Левандовски,Дембеле, Кунде....в итоге все четверо оказались в Барселоне (точнее троя оказались, а Дембеле по итогу продлил контракт)....может Челси стоит обратить внимание на Дзюбу, Кокорина...?!
Шутки шутками но Барселона очень сильно проводит ТО.... Кристенсен, Кессье, Кунде, Рафинья, Дембеле, Левандовски....💪 думаю болельщики сине-гранатовых счастливы
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:53
    Гость
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