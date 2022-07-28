«Ювентус» перестраивается ради Аллегри. Тренеру надо решить, как работать без Де Лигта и с травмированным Погба

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сегодня, 12:41

Ушедших игроков стараются заменить безболезненно

«Ювентус» этим летом решил изменить основной состав под Массимилиано Аллегри. Тренер вернулся в Турин прошлым летом, но минувший сезон можно скорее назвать переходным – команда ничего не выиграла, что непривычно для «старой синьоры». Сам Аллегри экспериментировал с расстановкой, а завершил сезон и вовсе с 3-5-2 против «Фиорентины». С новыми игроками можно попробовать вернуться к привычному для Массимилиано футболу.

Погба и Ди Мария нужны, чтобы добавить в креативности атак – Поль выбыл практически сразу

Подписание Погба и Ди Марии свободными агентами быстро омрачилось травмой француза во время тренировки. О повреждении мениска стало известно совсем недавно, последние известия не радуют – на восстановление может уйти до двух месяцев, может потребоваться операция. На нее Поль, сообщают источники, не согласен, а срок реабилитации теперь может растянуться до начала 2023 года. Так «Юве» потерял, вероятно, главную опцию при игре в атаке в предстоящем сезоне.

Французский полузащитник играл важную роль в «Ювентусе» Аллегри до своего ухода в «Манчестер Юнайтед» — играл в ромбе при схеме 4-3-1-2, с которой «Ювентус» прошел сезон 2014/2015. В этой расстановке он появлялся в правом или левом полуфлангах и был ориентирован на атаку. Затем итальянский гранд перестроился на 3-5-2 в кампании 2015/2016 – тогда Погба провел свой лучший сезон в Италии. Есть основания полагать, что теперь коуч туринцев попробовал бы соорудить нечто подобное – уже после товарищеского матча Массимилиано заявил, что Поль станет символом команды.

Влияние француза на игру туринцев также отметил и Ди Мария:

Этот матч очень полезен для того, чтобы начать подготовку на этой ранней стадии сезона. Погба — один из сильнейших игроков в мире, он придает огромное значение полузащите.

Для футбола Аллегри важным фактором является подбор исполнителей – в зависимости от их качеств футбол будет либо механический и атлетичный, либо креативный и разнообразный. Второй сценарий «бьянконери» раньше обеспечивали Погба, Пирло и Ко. Теперь Полю предстояло плести кружева на пару с Анхелем Ди Марией – аргентинец обладает схожими качествами, но предпочитает не брать на себя роль первой скрипки. Хотя после травмы француза выбора у него не будет.

Устроили размен защитниками – теперь не будет де Лигта и Кьеллини. Зато приехал Бремер

Весь прошлый сезон Аллегри ставил в центр защиты кого-то из трио Кьеллини-Бонуччи-де Лигт, есть еще Даниэле Ругани – он появлялся реже. Летом два игрока из основной тройки покинули «Ювентус», главной потерей остается уход Матийса в «Баварию». По всей видимости, большое влияние оказала стагнация успехов туринцев – команда перестраивается, ожидание трофеев может затянуться. Оставшийся Бонуччи ясно дал понять, что недоволен решением Де Лигта:

Я не удивился, когда де Лигт ушел в «Баварию», потому что некоторые его заявления ясно давали понять, что он не хочет оставаться в «Ювентусе». Но я думаю, что в основе всего лежит уважение, наша команда, в которой он был в течение трех лет, помогла ему вырасти, и «Ювентус» вложил в него деньги.

У Аллегри из основной обоймы в центр обороны помимо Леонардо остается Ругани и вернувшийся из аренды Федерико Гатти. С таким подбором игроков начинать сезон было бы совсем опрометчивым поступком, поэтому туринцы успели подписать Бремера из «Торино». Бразилец сейчас в самом расцвете – полноценной заменой Маттийса он может не стать, но позицию центрального защитника закроет. В паре с ним все так же будет выходить Бонуччи, а Гатти с Ругани необходимы для глубины состава.

Подбор игроков «Юве» и подписание Бремера сам коуч оценивает положительно:

У нас есть такой молодой игрок, как Гатти, а также есть другие молодые футболисты, которых я должен еще оценить. Я очень доволен приходом Бремера, физически сильного игрока с характеристиками, которые мы искали. Защитников такого уровня не так много, клуб очень быстро смог заменить де Лигта.

«Юве» потерял Дибалу и Морату – ищут центрального нападающего

Прошлым летом «Юве» остался без Криштиану Роналду, который решил вернуться в « МЮ » — теперь команду свободным агентом покинул Пауло Дибала, закончилась аренды Кьезы и Мораты.

В лице Погба и Ди Марии «бьянконери» частично компенсировали проблему с атакующим потенциалом, к тому же еще зимой в Турин играть приехал Душан Влахович. Теперь Аллегри, вероятнее всего, именно 22-летнему сербу доверит место в старте на постоянной основе.

Тем не менее, туринцы хотят подстраховаться – сообщается, что селекционеры «старой синьоры» нацелились на Роберто Фирмино, впечатление от сезона которого испортили травмы – в результате бразилец провел за «Ливерпуль» 20 матчей в АПЛ -2021/22.

Еще одним кандидатом на усиление считается немец Тимо Вернер из «Челси». Сообщается, что клубы уже вступили в переговоры – и пока к идее подписания этого игрока есть вопросы. Прежде всего непонятно, сможет ли он вернуться на прежний уровень – в «Лейпциге» он себя проявил чрезвычайно ярко. На это наслаивается дурная слава «Челси» в части успехов купленных нападающих – вместе с Вернером там даже со второй попытки не заиграл Ромелу Лукаку (до этого реабилитировался в «Интере»). До этого были Фернандо Торрес, Дэниэл Старридж, Альваро Мората, Миши Батшуайи.