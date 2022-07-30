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Бернарду Силва стремится перейти в «Барселону» до конца лета

сегодня, 21:40

Футболист «Манчестер Сити» Бернарду Силва стремится перейти в «Барселону».

Сообщается, что футболист готов перейти только в стан «сине-гранатовых». Однако руководство каталонцев уже предупредило игрока и его представителей о том, что данный переход может быть отложен почти до самого конца трансферного периода. Это связано с тем, что новый трансфер клуб сможет осилить лишь продав Френки де Йонга, однако это затруднено, ибо футболист хочет остаться в клубе. Силва готов к ожиданию. Условия личного договора игрока с «блауграной» стороны уже уладили, однако «горожане» могут запросить за игрока около 80 миллионов евро, а также бонусы.

В прошлом сезоне АПЛ Силва провел 35 матчей и забил 8 голов.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:55
а чем ему в Сити плохо
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