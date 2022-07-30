Из таких талантов редко вырастают легенды. Де Кетеларе – главный юный левша футбола

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«Милану» повезло, забрали на воспитание юного гения.

«Россонери» поставили на идеального плеймейкера

В двадцать один год Де Брюйне не умел играть так разнообразно, как Шарль. У Кевина в «Генке» и у де Кателаре в «Брюгге» похожая статистика. Но только если говорим о результативности. Сейчас же оба могут занимать позиции между линиями. Новичок «Милана» играл оттянутого форварда, инсайда на любом фланге. Но сравнения де Кетеларе с Озилом, Де Брюйне или Кака хромают. Речь о нетипичном для нашего времени футболисте.

Шарль обойдется «Милану» в 32 миллиона евро плюс бонусы. https://www.soccer.ru/news/1324018/de-ketelar-sharl-milan Мальдини, которого фанаты итальянского клуба ругают за неумение вести переговоры, ввязался в схватку с «Лидсом». У клубов АПЛ много денег, «Брюгге» готов был отдать Шарля в любую команду, где заплатят больше. Сам футболист мечтает играть в Лиге чемпионов, поэтому «Лидс Юнайтед» использовали для аукциона, как чуть раньше «Челси».

Бельгийцы умеют продавать. Изначально было понятно, что Серия А ему подходит лучше, чем АПЛ . В «Брюгге» у юноши была полная свобода, но вместе с тем время для принятия решений. Тепловая карта перемещений напоминает карту Де Брюйне, но помноженную на два и отраженную зеркально. Де Кетеларе играет на двух полуфлангах, не только правее. Он был свободным художником в родном клубе.

Удобнее всего держаться на позиции двуногого Пирло в «Ювентусе» – левее центра, ближе к средней линии поля. Оттуда левой ногой удобно отдавать разрезающие передачи. По чувству позиции де Кетеларе — один из главных футболистов поколения игроков, рожденных после 2000-го. Шарль не мешает играть другим, у него очень точные дальние пасы. Лучше 96 % европейских футболистов по созданным моментам.

И только с навесами у Шарля пока беда, успешность всего 23 %. С другой стороны, в «Милане» его ждут Леуа, Жиру, Ориги и чуть позже Ибрагимович, а они сильнее форвардов «Брюгге». В кроссах важен не только автор, но и адресат. Тут как с игрой головой. Де Кетеларе ею не славится, поскольку «Брюгге» работал низом, а на стандартах Шарль не был тем, кто постоянно открывается и ищет верховой мяч.

У Шарля сумасшедшая левая, но странная техника

Де Кетеларе играет только левой ногой. Даже мяч набивает одной конечностью, включает правую только при жонглировании коленом. Даже в защите, когда встречает соперника на правом фланге обороны, то разворачивается лицом к своим воротам, чтобы тянуться за мячом левой, а не правой. Короче, не Мальдини, который правой выгребал мячи на левом фланге. Современные игроки стараются подтягивать «слабую» ногу, но стилю Шарля это может навредить.

Парнишка работает на инстинктах. Надо поблагодарить детских тренеров «Брюгге» — не подгоняли под «стандарты». Например, де Кетеларе неправильно бьет по мячу. Неправильно с точки зрения теории. На практике стопа касается мяча чуть выше, чем обычно, поэтому снаряд не набирает сумасшедшую скорость. Шарль зарядит в стиле Де Брюйне, только если мяч отскочит к нему от соперника. Но мяч летит плавно и часто по непростым траекториям.

Шарль не бьет по мячу традиционно, а словно бросает его левой ногой. Больше похоже на ввод мяча одной рукой. У Кака была похожая техника. Бразилец довольно высокий, а бельгиец вообще дылда – 192 сантиметра, но легковесный. Пишут 74 килограмма, но на вид меньше. Зато видно, что начал тягать железо. Может повториться история Роналду, через пару лет рядом с Ибрагимовичем наберет 6-7 килограммов. А пока Шарль подросток, нормально, что худющий.

В полузащите ему удобно из-за мастерства отбора

Единицы атакующих полузащитников настолько хороши без мяча. Настоящий зверюга, бросается в подкаты, жестко ставит ногу. Видит мяч, словно у него есть прицел. Похожую технику можно наблюдать у Ван Дейка. Тоже огромный, держит корпус аристократично, перпендикулярно земле, выбрасывает длинную ногу и отбирает мяч у соперника. Только Вирджил почти на двадцать килограммов тяжелее при таком же росте, как у Шарля.

Опасность для де Кетеларе таится лишь в том, что умеет все. Отбирает мячи лучше, чем люди атаки. Понимает суть полуфланга, чему Де Брюйне учился годами. Шарль ходит в чужую штрафную и превращается в форварда. У него много мячей с линии вратарской, голевое чутье развивалось от сезона к сезону, когда менялась роль в «Брюгге». Всегда делают отсылку о якобы слабости защитных линий в Бельгии, но вспомните, скольких они звезд воспитали.

«Милану» повезет, если Пиоли четко знает, как использовать Шарля в атаке с Леау, в середине поля с Тонали, а в высоком прессинге вместе с Эранандесом. Понятно, что бельгиец не второй Кессье, но занимал примерно и такую позицию. Вместе с Тонали и потенциальным новичком может сыграть в середине поля. Также левшу легко представить на правом фланге атаки, не говоря о роли «десятки». Салемакерс, Крунич и Диас точно ниже классом, чем де Кетеларе.

Понятно, почему не в «Баварии» или «Ливерпуле»

Нетипичная техника, юный возраст, привычка вести игру целой команды и конкуренция в составах лучших клубов мира привели Шарля именно в «Милан». Удача для «россонери», как и с переходом Леау. «Милан» не хочет быть последним в группе ЛЧ , да и в Серии А не планирует легко отдать Скудетто «Интеру» или «Ювентусу». Не продали Леау – невероятно разностороннего форварда, пытаются выжать максимум из Тонали, хотя поначалу у того мало что получалось.

Фанаты всегда будут просить об усилении – например, центра обороны, чтобы Меньян реже работал, но пока концентрация на атаке. Шарль де Кетеларе это долговязый юный плеймейкер, который брезгует играть плебейской правой ногой, не умеет сильно бить по воротам, зато может вступить в жесткую борьбу, оказавшись в тридцати сантиметрах от двух защитников, выйти победителем и отдать идеальную передачу по дуге на форварда на тридцать метров.

Прирожденный футболист, можно позавидовать Пиоли, в его биографии будет глава о работе с исключительным талантом. Такие парни не всегда вырастают в легенд, ведь слишком хороши с пеленок. У «Милана» таким примером может стать Пато. Но де Кетеларе еще может пройти путь того же Тони Крооса. Сидел на скамейке «Баварии», окреп в «Байере», стал легендой в «Реале». Если Шарль реализует свой потенциал, то «Милан» точно не последний его великий клуб.

А если нет, то расспросит Де Брюйне на сборах Бельгии, как можно через «Вольфсбург» попасть на вершину мирового футбола. Шарль необычный футболист, поэтому примечательный. Пожалуй, если выбирать персональных любимчиков именно по утонченности, то можно выделить бельгийца и Собослаи. Другие парни, рожденные в 2000-м и позже — Холанд, Камавинга, Фоден, Дэвис, Санчо и Винисиус, уже не такие тонкие, хотя резкие и нахрапистые.

С ними все более-менее понятно. А вот Собослаи и де Кетеларе нетривиальные, изящные по стилю футболисты нового поколения. Традиционно отсеиваются почти все, легендами становятся единицы. Поэтому не спешите влюбляться в игру того же Беллингхэма. Джуду еще нужно пахать и пахать. Зато таким ребятам легко симпатизировать, они чувствуют футбол.