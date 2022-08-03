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Футболисты АПЛ будут преклонять колено только перед определёнными играми

сегодня, 14:59

Футболисты из АПЛ теперь будут преклонять колено только перед определёнными матчами лиги. Ранее капитаны команд поднимали данный вопрос на собрании.

Клубы Английской Премьер-Лиги продолжат участвовать в акциях против расизма и дискриминации. Но с нового сезона акция с преклонением колена будет проводиться только перед некоторыми поединками. К таковым относятся стартовые матчи сезона, Boxing Day, а также туры чемпионата, выпадающие на октябрь этого года и март 2023-го, поскольку матчи в эти месяцы будут посвящены мероприятиям по борьбе с расизмом.

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