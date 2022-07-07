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Би-2 выступит на церемонии закрытия матча за Суперкубок России

07 июля 2022, 13:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Группа Би-2 выступит на церемонии закрытия матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Ранее стало известно, что перед игрой за Суперкубок выступят «Ленинград» и МакSим. А в перерыве встречи болельщиков порадуют Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший, внук народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля.

Матч в Санкт-Петербурге состоится 9 июля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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протон
протон
07 июля в 17:38
в общем в питере будет муз фестиваль, по ходу которого еще Зенит-Спартак сыграют.
makkie
makkie
07 июля в 14:48
Пишут, что выступление Шнура и группы "Ленинград" под вопросов.
Губернатор Санкт-Петербурга категорически против них.
Запасаемся попкорном )))
Little Caprice
Little Caprice
07 июля в 13:50
Есть ощущение, что не выступит :)

У них уже отменили несколько концертов после коллективных жалоб. Вряд ли тут будет исключение.
ДСА
ДСА
07 июля в 13:49
Ну не всё же время про Майами, да Монако петь.
Гость
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