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07 июля 2022, 13:47

Группа Би-2 выступит на церемонии закрытия матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Ранее стало известно, что перед игрой за Суперкубок выступят «Ленинград» и МакSим. А в перерыве встречи болельщиков порадуют Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший, внук народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля.

Матч в Санкт-Петербурге состоится 9 июля. Начало — в 19:00 по московскому времени.