Группа Би-2 выступит на церемонии закрытия матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
Ранее стало известно, что перед игрой за Суперкубок выступят «Ленинград» и МакSим. А в перерыве встречи болельщиков порадуют Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший, внук народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля.
Матч в Санкт-Петербурге состоится 9 июля. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Губернатор Санкт-Петербурга категорически против них.
Запасаемся попкорном )))
Губернатор Санкт-Петербурга категорически против них.
Запасаемся попкорном )))
У них уже отменили несколько концертов после коллективных жалоб. Вряд ли тут будет исключение.
У них уже отменили несколько концертов после коллективных жалоб. Вряд ли тут будет исключение.