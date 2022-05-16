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«Спартак» проведет церемонию прощания с Жиго

сегодня, 17:32

Глава пресс-служба «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, будет ли организована церемония прощания с защитником Самуэлем Жиго, который после окончания нынешнего сезона перейдёт в «Марсель».

С Жиго мы обязательно достойно попрощаемся. Думаю, что вы всё увидите. С футболистом будут активности. Он скажет последнее слово фанатам и клубу.

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Все комментарии
V For Vendeta
V For Vendeta
сегодня в 19:54
Он что умер ? )))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:25
А можно просто в спину плюнуть.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:05
С Жиго надо достойно попрощаться.
ABir
ABir
сегодня в 17:57
Жиго честно и эффективно отпахал за Спартак свой контракт и безусловно заслуживает особой запоминающейся церемонии прощания с болельщиками и клубом.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:35, ред.
«Спартак» проведет церемонию прощания с Жиго .


Ну и название мероприятия))) Он что погиб ???)))
Хорошо не приписали ещё, - в последний путь !))
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