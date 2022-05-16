«Спартак» проведет церемонию прощания с Жиго .

Глава пресс-служба «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, будет ли организована церемония прощания с защитником Самуэлем Жиго, который после окончания нынешнего сезона перейдёт в «Марсель».
С Жиго мы обязательно достойно попрощаемся. Думаю, что вы всё увидите. С футболистом будут активности. Он скажет последнее слово фанатам и клубу.
Ну и название мероприятия))) Он что погиб ???)))
Хорошо не приписали ещё, - в последний путь !))
Ну и название мероприятия))) Он что погиб ???)))
Хорошо не приписали ещё, - в последний путь !))