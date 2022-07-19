Ветераны сборной России и «Торпедо» сыграют 21 июля

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19 июля 2022, 19:12

Команды ветеранов сборной России и «Торпедо» сыграют 21 июля в «Спортивном городке „Лужники“». Игра начнется в 13:30.

Матч приурочен к празднованию 85-летия со дня рождения легенды отечественного футбола . Перед игрой команды соберутся у памятника Стрельцову на Восточной улице. После этого ветераны возложат цветы на могилу Стрельцова на Ваганьковском кладбище. Затем игроки посетят «Аллею славы» в Лужниках, после чего начнут подготовку к игре.

В матче примут участие , Сергей Шавло, Дмитрий Кузнецов, Эрик Яхимович, Андрей Новгородов, Александр Подшивалов, Олег Корнаухов, Олег Ширинбеков и другие ветераны футбола.