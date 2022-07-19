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Ветераны сборной России и «Торпедо» сыграют 21 июля

19 июля 2022, 19:12

Команды ветеранов сборной России и «Торпедо» сыграют 21 июля в «Спортивном городке „Лужники“». Игра начнется в 13:30.

Матч приурочен к празднованию 85-летия со дня рождения легенды отечественного футбола Эдуарда Стрельцова. Перед игрой команды соберутся у памятника Стрельцову на Восточной улице. После этого ветераны возложат цветы на могилу Стрельцова на Ваганьковском кладбище. Затем игроки посетят «Аллею славы» в Лужниках, после чего начнут подготовку к игре.

В матче примут участие Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Дмитрий Кузнецов, Эрик Яхимович, Андрей Новгородов, Александр Подшивалов, Олег Корнаухов, Олег Ширинбеков и другие ветераны футбола.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
19 июля в 21:40
Это очень хорошо
STVA 1
STVA 1 ответ 37evezd4av65 (раскрыть)
19 июля в 21:21
А причем твой вопрос?))) Почитай мою переписку с Капралом и думаю поймешь!
37evezd4av65
37evezd4av65 ответ STVA 1 (раскрыть)
19 июля в 20:50
При чем здесь спартак?
shlomo2
shlomo2
19 июля в 20:15
Хороший матч получится!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
19 июля в 19:51
И даже Букиевский- один из виновников вылета команды в 1976-м?! Он же старый как мир!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
19 июля в 19:50
Приветствую!
Состав КБ на тот матч
Состав «Спартака»:

Сметанин Андрей
Мамедов Рамиз
Ковтун Юрий
Хидятуллин Вагиз
Поздняков Борис
Хлестов Дмитрий
Пятницкий Андрей
Морозов Геннадий
Шмаров Валерий
Юран Сергей
Кечинов Валерий
Гаврилов Юрий
Самохин Виктор
Кужлев Олег
Зенков Валерий
Полховский Андрей
Букиевский Владимир
Главный тренер: Романцев О.И.

Тренер-администратор: Кокорев А.М.
Capral
Capral ответ dok66 (раскрыть)
19 июля в 19:47
В Торпедо, интересно было бы посмотреть на Сахарова, Храбростина, Петренко, Зарапина, на всех тех, кто стал чемпионом страны осенью 1976-го!!!
протон
протон
19 июля в 19:45
Идея хорошая, но почему в 13.30? Они б ещё в 9 утра сыграли. Кто ж отпустит с работы в это время? Ладно бы выходной был...
dok66
dok66
19 июля в 19:43
Ветеранам Торпедо конечно придется сложно . Но как всегда в таких матчах - победит дружба .
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
19 июля в 19:39
Приветствую, Уважаемый!!!
Мне интересно на Шавло посмотреть. В советское время шутка была: "Снова мяч летит в табло, это бил Сергей Шавло"! Действительно, это была шутка, а сам, Шавло, футболист был знатный, как и вся та компания во главе с Бесковым!!!
STVA 1
STVA 1
19 июля в 19:25
Это уже старички , но все равно интересно! Когда КБ ветераны к нам приезжали до ковида то как же интересно было посмотреть особенно на Гаврилова! Вот же правильно говорят в народе что мастерство не пропьешь! Передачи на 40 метров как радиоуправляемые!
qgm5f7kpc3bw
qgm5f7kpc3bw
19 июля в 19:15
Это очень хорошо
Гость
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