Ветераны сборной России и «Торпедо» сыграют 21 июля

Команды ветеранов сборной России и «Торпедо» сыграют 21 июля в «Спортивном городке „Лужники“». Игра начнется в 13:30.
Матч приурочен к празднованию 85-летия со дня рождения легенды отечественного футбола Эдуарда Стрельцова. Перед игрой команды соберутся у памятника Стрельцову на Восточной улице. После этого ветераны возложат цветы на могилу Стрельцова на Ваганьковском кладбище. Затем игроки посетят «Аллею славы» в Лужниках, после чего начнут подготовку к игре.
В матче примут участие Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Дмитрий Кузнецов, Эрик Яхимович, Андрей Новгородов, Александр Подшивалов, Олег Корнаухов, Олег Ширинбеков и другие ветераны футбола.
Состав КБ на тот матч
Состав «Спартака»:
Сметанин Андрей
Мамедов Рамиз
Ковтун Юрий
Хидятуллин Вагиз
Поздняков Борис
Хлестов Дмитрий
Пятницкий Андрей
Морозов Геннадий
Шмаров Валерий
Юран Сергей
Кечинов Валерий
Гаврилов Юрий
Самохин Виктор
Кужлев Олег
Зенков Валерий
Полховский Андрей
Букиевский Владимир
Главный тренер: Романцев О.И.
Тренер-администратор: Кокорев А.М.
Состав КБ на тот матч
Состав «Спартака»:
Сметанин Андрей
Мамедов Рамиз
Ковтун Юрий
Хидятуллин Вагиз
Поздняков Борис
Хлестов Дмитрий
Пятницкий Андрей
Морозов Геннадий
Шмаров Валерий
Юран Сергей
Кечинов Валерий
Гаврилов Юрий
Самохин Виктор
Кужлев Олег
Зенков Валерий
Полховский Андрей
Букиевский Владимир
Главный тренер: Романцев О.И.
Тренер-администратор: Кокорев А.М.
Мне интересно на Шавло посмотреть. В советское время шутка была: "Снова мяч летит в табло, это бил Сергей Шавло"! Действительно, это была шутка, а сам, Шавло, футболист был знатный, как и вся та компания во главе с Бесковым!!!
Мне интересно на Шавло посмотреть. В советское время шутка была: "Снова мяч летит в табло, это бил Сергей Шавло"! Действительно, это была шутка, а сам, Шавло, футболист был знатный, как и вся та компания во главе с Бесковым!!!