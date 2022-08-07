Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов находится в шаге от перехода в «Болонью» на правах аренды.
При наступлении определенных условий «Болонья» должна будет выкупить Шомуродова за 10 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2027 года.
В прошлом сезоне Шомуродов провёл за «Рому» 40 матчей во всех турнирах, забил 5 голов. Римляне заплатили за него «Дженоа» 17.5 миллионов евро.
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