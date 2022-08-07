Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

Шомуродов находится в шаге от перехода в «Болонью»

сегодня, 09:41

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов находится в шаге от перехода в «Болонью» на правах аренды.

При наступлении определенных условий «Болонья» должна будет выкупить Шомуродова за 10 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2027 года.

В прошлом сезоне Шомуродов провёл за «Рому» 40 матчей во всех турнирах, забил 5 голов. Римляне заплатили за него «Дженоа» 17.5 миллионов евро.

Все новости
Фабиан Руис готов уйти из «Наполи»
Сегодня, 09:31
Слухи«Монца» и «Сампдория» интересуются Икарди
Вчера, 19:40
СлухиПаредес готов перейти в «Ювентус»
Вчера, 17:58
Слухи«Болонья» не хочет продавать Арнаутовича в МЮ
Вчера, 11:43
«Рома» намерена подписать бывшего защитника дортмундской «Боруссии» Загаду
Вчера, 11:41
Влашич не нужен «Вест Хэму» и может уйти в «Торино» или «Валенсию»
Вчера, 11:35
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:14
Удачи коли так
shlomo
shlomo
сегодня в 10:09
Посмотрим что как пойдут дела в Болонью....
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 09:54
Приветствую! Посмотрите на цифры, США. МЛС

Команды играют очень открыто. Коэффициенты от 35 до 150. Просто нужно попасть в яблочко. Везение всем!
Федянчик
Федянчик
сегодня в 09:53
Жалко, что не смог нормально заиграть в Роме
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 09:42
Ну и ладно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 