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«Барселона» подпишет новый контракт с Пике с сокращением зарплаты

сегодня, 00:19

«Барселона» ведёт переговоры о новом контракте с защитником Жераром Пике.

По данным источника, новая сделка испанца должна быть рассчитана до лета 2024 года. По новому контракту зарплата Пике существенно сократится.

Защитник готов пойти на условия «Барселоны» относительно сокращения заработной платы, чтобы помочь клубу зарегистрировать новых футболистов.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:27
Уже денег стало мало
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:21
Зачем он им нужен?
протон
протон
сегодня в 00:20
Можно было спокойно делать ламповый проект где играет много молодежи и идейных футболистов, желающих вернуть Барселоне величие. Поэкономить пару лет, взрастить своих звёзд, все равно за зону ЛЧ конкурентов у Барселоны нет.
Но решили вбухать 150 миллионов на трансферы и ломать голову как их зарегистрировать, параллельно пытаясь сэкономить на действующих игроках.
Гость
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