«Барселона» подпишет новый контракт с Пике с сокращением зарплаты

«Барселона» ведёт переговоры о новом контракте с защитником Жераром Пике.
По данным источника, новая сделка испанца должна быть рассчитана до лета 2024 года. По новому контракту зарплата Пике существенно сократится.
Защитник готов пойти на условия «Барселоны» относительно сокращения заработной платы, чтобы помочь клубу зарегистрировать новых футболистов.
Но решили вбухать 150 миллионов на трансферы и ломать голову как их зарегистрировать, параллельно пытаясь сэкономить на действующих игроках.
Но решили вбухать 150 миллионов на трансферы и ломать голову как их зарегистрировать, параллельно пытаясь сэкономить на действующих игроках.