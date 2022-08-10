Трансфер защитника «Вероны» в ЦСКА сорвался

В ЦСКА сорвались трансферы сразу двух центральных защитников.
По данным источника, московский клуб интересовался Кораем Гюнтером из «Вероны», однако переход не состоялся. Кроме того, Лисандро Магальян из «Аякс» тоже не перейдёт в московский клуб.
Стоит отметить, что прошлым летом Гюнтером интересовалось «Динамо».
С защитниками пока вроде бы особых проблем нет. ( Хотя новый Понтус или Железный Дровосек не помешал бы ).
С защитниками пока вроде бы особых проблем нет. ( Хотя новый Понтус или Железный Дровосек не помешал бы ).