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Трансфер защитника «Вероны» в ЦСКА сорвался

сегодня, 12:42

В ЦСКА сорвались трансферы сразу двух центральных защитников.

По данным источника, московский клуб интересовался Кораем Гюнтером из «Вероны», однако переход не состоялся. Кроме того, Лисандро Магальян из «Аякс» тоже не перейдёт в московский клуб.

Стоит отметить, что прошлым летом Гюнтером интересовалось «Динамо».

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:56
На НЕТ и суда нет.
С защитниками пока вроде бы особых проблем нет. ( Хотя новый Понтус или Железный Дровосек не помешал бы ).
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:54
Не хотят в Россию.
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