Трансфер защитника «Вероны» в ЦСКА сорвался

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сегодня, 12:42

В ЦСКА сорвались трансферы сразу двух центральных защитников.

По данным источника, московский клуб интересовался из «Вероны», однако переход не состоялся. Кроме того, из «Аякс» тоже не перейдёт в московский клуб.

Стоит отметить, что прошлым летом Гюнтером интересовалось «Динамо».