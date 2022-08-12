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Джикия готов сыграть с «Сочи»

сегодня, 12:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи14.08.2022 в 20:00 Не начался

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своей физической форме накануне матча 5-го тура РПЛ с «Сочи».

Да, с «Уралом» не сыграл все 90 минут, но сейчас восстановился, могу выйти на полный матч с «Сочи». Я готов!

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makkie
makkie
сегодня в 13:04
Хорошая новость.
Думаю, в защите сыграет пара Чернов-Джикия, а Литвинова могут в центр поля передвинуть.
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