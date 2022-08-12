Джикия готов сыграть с «Сочи»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своей физической форме накануне матча 5-го тура РПЛ с «Сочи».
Да, с «Уралом» не сыграл все 90 минут, но сейчас восстановился, могу выйти на полный матч с «Сочи». Я готов!
Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своей физической форме накануне матча 5-го тура РПЛ с «Сочи».
Да, с «Уралом» не сыграл все 90 минут, но сейчас восстановился, могу выйти на полный матч с «Сочи». Я готов!
Думаю, в защите сыграет пара Чернов-Джикия, а Литвинова могут в центр поля передвинуть.
Думаю, в защите сыграет пара Чернов-Джикия, а Литвинова могут в центр поля передвинуть.