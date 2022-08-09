Мозес: «Я опустошен из-за травмы, полученной на выходных»

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сегодня, 17:21

Полузащитник «Спартака» поблагодарил за оказанную ему поддержку после того, как он получил травму ахиллова сухожилия в матче с «Уралом» (2:0), из-за которой он пропустит около 6 месяцев, так как игроку предстоит операция.