Мозес: «Я опустошен из-за травмы, полученной на выходных»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поблагодарил за оказанную ему поддержку после того, как он получил травму ахиллова сухожилия в матче с «Уралом» (2:0), из-за которой он пропустит около 6 месяцев, так как игроку предстоит операция.
Я опустошен из-за травмы, полученной на выходных. Буду делать все возможное, чтобы восстановиться и как можно скорее набрать форму, чтобы помогать команде. Спасибо большое всем в клубе и фанатам за фантастическую поддержку. Я вернусь еще сильнее.
Игнатов будет расти и вмести с ним должен расти Спартак.
В любом случае, Виктору - здоровья, а хороших мастеров, много не бывает)
Игнатов будет расти и вмести с ним должен расти Спартак.
В любом случае, Виктору - здоровья, а хороших мастеров, много не бывает)