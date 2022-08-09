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Мозес: «Я опустошен из-за травмы, полученной на выходных»

сегодня, 17:21

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поблагодарил за оказанную ему поддержку после того, как он получил травму ахиллова сухожилия в матче с «Уралом» (2:0), из-за которой он пропустит около 6 месяцев, так как игроку предстоит операция.

Я опустошен из-за травмы, полученной на выходных. Буду делать все возможное, чтобы восстановиться и как можно скорее набрать форму, чтобы помогать команде. Спасибо большое всем в клубе и фанатам за фантастическую поддержку. Я вернусь еще сильнее.

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Все комментарии
Александр Юдин 2
Александр Юдин 2
сегодня в 18:00
Только начал играть и вот вам!
протон
протон
сегодня в 17:53
Отсутствие Мозеса конечно убавит качества, индивидуального мастерства, которое, как считается решает ровные матчи. С другой стороны, Игнатов, по игровому интеллекту, по перспективе - более подходящая кандидатура на роль 10-ки. Виктор выиграл конкуренцию за счет великолепного индивидуального мастерства, хорошего движения, работоспособности, чудовищного просто опыта, а теперь у Миши появился шанс, как это собственно часто и бывает в футболе. И никто не скажет, выиграет ли снова Мозес эту конкуренцию через полгода, надеюсь, что полностью восстановившись.
Игнатов будет расти и вмести с ним должен расти Спартак.
В любом случае, Виктору - здоровья, а хороших мастеров, много не бывает)
старина
старина
сегодня в 17:34
Только не раскисай В том и состоит твоя задача В нашей тяжелой жизни сохранить сердце любящим Не раскисай,не падай духом,держи себя в руках. Что бы ни случилось.....
cqrd6hf6md7m
cqrd6hf6md7m
сегодня в 17:23
Зато не сбежит
Гость
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