«Спартак» пропадёт без «десятки». В Москве переоценивает клубную молодежь

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сегодня, 18:19

Игнатов вряд ли станет основным надолго.

Похоже, забыли о круговороте «Спартака»

После первых успехов многих тренеров «красно-белых» хвалят. Говорят о возрождении традиций, бойцовском духе, понимании стилистической природы клуба. И забывают, что дальше по курсу чаще разочарования, чем трофеи. Лучше не понимать, во что играет Ваноли, но взять Кубок, чем рассказывать, какой Кононов красавец, раз в семи первых матчах со «Спартаком» в РПЛ ни разу не проиграл.

Позже Олег Георгиевич с командой отдали соперникам все, что можно и нельзя, и кто помнит успешную серию? Старт – полдела, но в случае со «Спартаком» это даже не треть. И вот теперь Абаскаль потерял после четвертого тура нового лидера Мозеса, которому по подсказке Ваноли нашел правильную позицию «десятки». Но давайте вспомним, что Виктор планировал уйти. Его представитель поспрашивал желающих, лишь условия не устроили.

После этого нигериец вернулся. Создал 10 моментов в РПЛ , а затем вылетел на шесть месяцев. Значит, «Спартаку» нужен плеймейкер. Но есть ли сейчас у клуба руководство? Пресс-атташе «красно-белых» не может сказать, что Федун точно остается. А список желающих сидеть в совете директоров клуба с каждым днем растет. Дошли до лыжниц, не за горами депутаты и отверженный Мостовой. А после четырех туров в РПЛ «золото» не выдают.

Плюс рядом с вестями о Мозесе видим слух о Николсоне. Говорят, ямаец недоволен, что Абаскаль играл в одного форварда, и у того фамилия Соболев. Агент легионера привычно ничего не опроверг, использовал общие выражения – «счастлив в „Спартаке“», «хочет бороться за чемпионство». Чистая правда, но вопрос был, ведут ли переговоры с «Нантом»? Если Николсон захочет уйти, то у «Спартака» проблемы.

Внутренние резервы не компенсируют потерю

Игнатову двадцать два года, но бежит так, словно ему тридцать два. Это не насмешка, ведь человек не выбирает физическую скорость, хотя может прибавить в выносливости. Но для профессионального атлета медлительность – огромный минус. По меркам РПЛ , где уровень футбола упал, хотя и стало веселее, Игнатов подходит для обоймы «Спартака». Но у него уже были невзрачные поединки. Значит, на поле также будет Зиньковский – еще одна вероятная опция на замену Мозеса, если играть «4-3-3».

Тогда опять Соболеву надо быть как швец и жнец, ведь Антон не «десятка», а вингер. Ему нужно пространство, причем необязательно на правом фланге. Промес тоже не заменит Мозеса, если представить схему «4-3-1-2», выпуская Николсона и Соболева в дуэте. Голландец в созидании играет отрывками, на классе – как Малком в «Зените», а вот в разрушении ему тяжело. В «Аяксе» делали из Квинси атакующего хавбека, но прошло пару лет, сейчас голландец не такой выносливый.

Забавно, что сейчас «Спартаку» пригодился бы Гус Тиль, но другой голландец ушел в ПСВ , прошел «Монако» Головина в Лиге чемпионов. В Москве пригодился бы сам Александр, но «Спартак» давным-давно упустил шанс завербовать бывшего «армейца». А вот Хлусевича подписали, и его опыт игры в атаке пригодится, если использовать «4-3-3». Также очевидно, что теперь чаще Зобнин будет устраивать классические проходы с мячом по центру, как делал сам и дополнял аналогичные действия Мозеса. Дополнительно упомянем, что Пруцеву всего двадцать два года, возможно, из него тоже попробуют сделать «десятку». Но это все подделки, Мозес был оригинальной идеей.

Неясно, кто в «Спартаке» принимает решения

Если Федун ушел вместе с личным кошельком, просто об этом еще не известили официально, а «Лукойл» и люди, которые теперь будут в компании главными, еще не зашли, то «Спартак» в западне. Деньги как концепт есть, а их невозможно потратить. Просто некому, если Алекперовы и Федуны вышли. Спортивный директор Каттани резко сорвался с места, когда понял, куда дует ветер? А что в голове у людей, которые будут вершить судьба в «Спартаке» дальше, никто не знает.

Может, они считают, что у команды уже классный состав. В РПЛ немало примеров, когда далекий от футбола народ влияет на трансферы, стратегию и финансы клубов. Нередко завершается, как у «Анжи». В «Спартаке» из специалистов с понятием о футболе остался, похоже, один Абаскаль. Если не выйдет с требованием подписать ему футболиста уровня Мозеса и Промеса, невзирая на суету в руководстве, то слишком очаровался сиюминутным результатом и местной молодежью.

Уже видели «Спартак», когда пошло не по плану. В Санкт-Петербурге и Грозном нарывались на поражения, но во втором случае спас чудо-удар Мозеса. Промес прекрасен с теми, кто сам разваливается по ходу матча, тогда соберет безумное количество шансов. Но Квинси уже ставили на место «десятки», и ветеран не справлялся с объемом черновой работы. Да и Бакаев тоже не был в Москве мастером интенсивного футбола на длительных отрезках. Идеального плеймейкера ждали давно, а нашли случайно.

Абаскаль вправе требовать статусных новичков

Промежуточные решения сработают на короткой дистанции, если повезет. Но Абаскаль не получил нового Жиго, доверяет Чернову. В опорной зоне ставка на Умярова, а это успех до первого матча в глубокой защите без мяча, Наиль не цербер. Надо доверять молодежи, но не стоит забывать, что «Спартак» потерял многих футболистов приличного уровня за последние годы. Мозес делал разницу, даже когда влиял непрямо, поэтому нужен игрок такого же класса.

Плохо лишь, что заманить мастеров стало сложнее. Мозес – фланговый футболист со смещениями в центр. Значит, нужно искать еще и человека со сложной ролью. На рынке подобных людей мало, они востребованные. Проще говоря, в РПЛ без еврокубков не поедут. Полноценной замены не будет, а она нужна чисто количественно. На официальном сайте в заявке всего шесть защитников, тринадцать хавбеков (дописали туда всех латералей) и два форварда.

Получается 21 полевой игрок, минус Мозес – уже двадцать. Несколько травм и дисквалификаций ближе к осени – кадровый голод испоганит все симпатичные наработки Абаскаля. И пусть потом не говорят, что не предупреждали. Для серьезного сезона нужны минимум два приличных новичка. Месяц назад сказали бы, что это центральный защитник и опорник, но ситуация меняется. Травма Мозеса ведет к поискам «десятки» и нового Жиго, ведь оборона не стала другой.

Хотят бороться за высокие места не только в августе, но и в мае – должны мыслить стратегически. Мозес после настолько сложной травмы вряд ли вернется ровно таким, как был. Раньше Виктор тоже играл отрезками. Но отрезок Зобнина плюсовали к отрезкам Джикии, Мозеса и Промеса, добавляли отказ Соболева от модного мира – получали атакующий «Спартак». Но ключевой стала именно идея с гибридной «десяткой». Жаль, что уже в четвертом туре Абаскаль лишился грозного оружия.