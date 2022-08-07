Клаудиньо пропустит матчи против «Спартака» и ЦСКА из-за травмы

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сегодня, 16:58

Полузащитник «Зенита» получил травму в матче четвертого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) и выбыл на месяц. В итоге он не сможет помочь «Зениту» в важных матчах против ЦСКА (13 августа) и «Спартака» (4 сентября).

По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.