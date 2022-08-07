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Клаудиньо пропустит матчи против «Спартака» и ЦСКА из-за травмы

сегодня, 16:58

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму в матче четвертого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) и выбыл на месяц. В итоге он не сможет помочь «Зениту» в важных матчах против ЦСКА (13 августа) и «Спартака» (4 сентября).

По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.

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05 августа
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:02
Союзник противников
Обезклаудиньенный ещё не значит обескровленный...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:58
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 17:43, ред.
    Ощущение что половину пользователей Саша Панов покусал....
    После побед над Оренбургом и Уралом....
    "Мы теперь Зениты-ЦСКА обыгрывать будем"...))
    Алекс37153715
    Алекс37153715 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 17:31
    Для разгрома соперников из верхней части таблицы Вам ещё нужно прикупить пару-тройку бразильцев!
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 17:28
    Зениту бы ноги унести...а вы все о разгромах)...
    Здоровья Клаудиньо...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 17:26
    Печаль...
    Не самый удачный старт можно нивелировать только разгромами над соперниками по верхуше таблицы..
    Без Клаудиньо это будет сделать сложней....
    Скорейшего возвращения в строй !!!!!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 17:17
    Очень жаль. На игру этого парня смотреть приятно. Выздоровления скорейшего.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    сегодня в 17:03
    Беда такая.
    Гость
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