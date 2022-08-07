Клаудиньо пропустит матчи против «Спартака» и ЦСКА из-за травмы

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо получил травму в матче четвертого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) и выбыл на месяц. В итоге он не сможет помочь «Зениту» в важных матчах против ЦСКА (13 августа) и «Спартака» (4 сентября).
По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.
Обезклаудиньенный ещё не значит обескровленный...
Обезклаудиньенный ещё не значит обескровленный...
После побед над Оренбургом и Уралом....
"Мы теперь Зениты-ЦСКА обыгрывать будем"...))
После побед над Оренбургом и Уралом....
"Мы теперь Зениты-ЦСКА обыгрывать будем"...))
Здоровья Клаудиньо...
Здоровья Клаудиньо...
Не самый удачный старт можно нивелировать только разгромами над соперниками по верхуше таблицы..
Без Клаудиньо это будет сделать сложней....
Скорейшего возвращения в строй !!!!!!!
Не самый удачный старт можно нивелировать только разгромами над соперниками по верхуше таблицы..
Без Клаудиньо это будет сделать сложней....
Скорейшего возвращения в строй !!!!!!!