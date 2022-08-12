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«Пари Сен-Жермен» не планирует расторгать договор с Икарди

сегодня, 17:37

Ванда Нара, агент нападающего ПСЖ Мауро Икарди, рассказала, что клуб не планирует расторгать контракт с ее клиентом.

Какова причина того, что Икарди не сыграл с «Клермоном»? Это решение тренера. Из-за трансферов в клубе произошли определенные перестановки. В подобной ситуации находится не один он. Мауро продолжит играть за ПСЖ. Клубу пришлось бы заплатить солидную сумму, чтобы расторгнуть с ним договор. Сейчас такой вариант не рассматривается.

По слухам, аргентинский футболист может перейти в клуб из АПЛ.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 18:09
У Ванды пять детей, не думаю, что прямо многие футболисты такой прицеп готовы взять. Кстати, в пользу Икарди можно сказать, что он усыновил официально и трех детей от брака с Макси.
протон
протон
сегодня в 17:39
Мауро переходит в Монцу, Ванда уходит к Паредесу) Круговорот людей, как любит петь Баста
Гость
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