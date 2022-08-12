«Пари Сен-Жермен» не планирует расторгать договор с Икарди

Ванда Нара, агент нападающего ПСЖ , рассказала, что клуб не планирует расторгать контракт с ее клиентом.

Какова причина того, что Икарди не сыграл с «Клермоном»? Это решение тренера. Из-за трансферов в клубе произошли определенные перестановки. В подобной ситуации находится не один он. Мауро продолжит играть за ПСЖ . Клубу пришлось бы заплатить солидную сумму, чтобы расторгнуть с ним договор. Сейчас такой вариант не рассматривается.