Радченко: «ЦСКА Федотова может отобрать у „Зенита“ очки»

Экс-игрок «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче «сине-бело-голубых» против ЦСКА в РПЛ .

Ожидаю увидеть хороший и зрелищный футбол. «Зенит» и ЦСКА хорошо начали этот чемпионат. Да, одни и другие потеряли очки. Но находятся в хорошей форме. Будет очень интересно посмотреть именно на ЦСКА , что они предложат «Зениту». «Зенит» дома будет играть в свой футбол, первым номером. Наверное, ЦСКА будет искать шансы в контратаках и на стандартах.