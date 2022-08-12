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Радченко: «ЦСКА Федотова может отобрать у „Зенита“ очки»

сегодня, 20:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 17:00 Не начался

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящем матче «сине-бело-голубых» против ЦСКА в РПЛ.

Ожидаю увидеть хороший и зрелищный футбол. «Зенит» и ЦСКА хорошо начали этот чемпионат. Да, одни и другие потеряли очки. Но находятся в хорошей форме. Будет очень интересно посмотреть именно на ЦСКА, что они предложат «Зениту». «Зенит» дома будет играть в свой футбол, первым номером. Наверное, ЦСКА будет искать шансы в контратаках и на стандартах.

Может ли ЦСКА увезти очки из Питера? Конечно, может. Это футбол. Всё будет зависеть от многих факторов: как команды подойдут, как тренеры выстроят игру. Почему бы и нет? ЦСКА Федотова может отобрать у «Зенита» очки, как это было, когда Федотов работал в «Сочи». Всё в этой игре возможно.

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Все комментарии
anu645pk94ea
anu645pk94ea
сегодня в 21:20
Слишком большие надежды
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:14
Очень сомнительно . ЦСКА ещё сырой даже для ничьей . Впрочем ,в Зените играет много бразильцев ,а они те ещё пижоны ,могут и полениться . Тогда всё возможно .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:11
А в футболе всё возможно. Это игра...
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 20:45
Согласен с Дмитрием. ЦСКА стал прогрессировать. Несмотря на бегство грызунов. Думаю игра будет интересная. Обязательно смотреть буду.
Гость
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