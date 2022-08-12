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«Факел» и «Урал» голов не забили

сегодня, 21:31
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Факел» и «Урал» не забили голов в первом матче 5-го тура РПЛ.

Что примечательно, клуб из Екатеринбурга смог заработать первый пункт в новом сезоне чемпионата России.

После матча «Урал» замыкает таблицу РПЛ (1 балл), «Факел» расположился на 12-й строчке (3 очка).

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:24
Ну очень тоскливый футбол.
Аксинья
Аксинья ответ Ravshan878 (раскрыть)
сегодня в 22:20
Равшан приветствую! А какую игру и результат стоило ожидать от команд претендентов на вылет. Я то вообще зашел в эту тему случайно поскольку интересуюсь только игрой своих земляков.
xg8bpwmy53mt
xg8bpwmy53mt
сегодня в 22:20
В РПЛ много лишних команд
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 22:17
Ну что, так получилось.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 22:17
Это не уровень
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:05
Разочаровали.Но,видимо,весь тур,где встречаются "однопартийцы",а не "полярные" по положению команды,будет не слишком результативным,в отличие от четырёх предыдущих.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 21:54, ред.
Аксинья физкультпривет.
Нечего хорошего я не увидел.
Не кому забивать.
Как говорится швах.
Единственный плюс это болельщики им Respect.👍.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:46
В целом, сложно было ожидать от команд много голов, особенно учитывая, что "Урал" просто абсолютно не реализует моменты в этом сезоне. Закономерно главный антигерой последних матчей Каштанов наконец-то сел на лавку. Впрочем, это команде не помогло, потому что Каштанов, хоть и бездарно порет все моменты, но часто сам их и создаёт.

"Факел" же - самая скромная по стоимости игроков, и намного самая скромная, в 2 раза дешевле "Урала" и в 18 раз дешевле "Зенита", дешевле даже ряда команд первой лиги, что они и показали в этой игре, показав футбол очень слабого уровня.

И уверен, что ничто не спасёт эту команду от вылета.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 21:39
Факел разочаровал.. Просто кошмарный процент, брака в передачах. Куда уж там в ворота попасть...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:37
Урал, с первым очком
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:37
Ожидаемый результат. Урал упёрся с новым тренером игроки ласнились, было тяжело, но терпели, чуть не стягивая трусы с Факела). Самоцветов с первым очком!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 21:37
Результат который не устроил никого и даже букмекеров...
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