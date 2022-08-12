«Факел» и «Урал» голов не забили

«Факел» и «Урал» не забили голов в первом матче 5-го тура РПЛ.
Что примечательно, клуб из Екатеринбурга смог заработать первый пункт в новом сезоне чемпионата России.
После матча «Урал» замыкает таблицу РПЛ (1 балл), «Факел» расположился на 12-й строчке (3 очка).
"Факел" же - самая скромная по стоимости игроков, и намного самая скромная, в 2 раза дешевле "Урала" и в 18 раз дешевле "Зенита", дешевле даже ряда команд первой лиги, что они и показали в этой игре, показав футбол очень слабого уровня.
И уверен, что ничто не спасёт эту команду от вылета.
"Факел" же - самая скромная по стоимости игроков, и намного самая скромная, в 2 раза дешевле "Урала" и в 18 раз дешевле "Зенита", дешевле даже ряда команд первой лиги, что они и показали в этой игре, показав футбол очень слабого уровня.
И уверен, что ничто не спасёт эту команду от вылета.