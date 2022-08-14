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Пиоли: «Нужно продолжать играть, исходя из своих лучших качеств»

сегодня, 09:47
МиланЛоготип футбольный клуб Милан4 : 2Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли проанализировал ошибки своей команды в матче Серии А против «Удинезе» (4:2).

Что не понравилось? Быстрый гол, который мы пропустили – нужно начинать матчи более качественно. Однако дальше мы показали потрясающий футбол. Но порой мы играли небрежно в центре поля, надо поработать над этим. Нужно продолжать играть, исходя из своих лучших качеств. В целом, думаю, мы сыграли достойно.

По невнимательности мы пропустили два гола после навесов. Этот момент тоже требует работы. Тем более в следующее воскресенье мы сыграем против «Аталанты», поэтому необходимо прибавлять.

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