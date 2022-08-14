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Эмболо: «Горжусь тем, как мы сыграли после удаления»

сегодня, 09:23
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 1Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Нападающий «Монако» Брель Эмболо высоко отозвался об игре своей команды в матче Лиги 1 против «Ренна» (1:1).

Очень много эмоций. Досада, радость, гордость за команду, но в первую очередь гордость за нашу игру после раннего удаления. Я считаю, что выбрано слишком суровое наказание для Юссуфа Фофана. Если этот фол тянет на красную, то и в эпизоде с участием Манданда, когда назначили пенальти, желтой карточки было мало. Но такое случается.

Я больше думаю о реакции команды на произошедшее Я невероятно горжусь тем, как мы смогли вернуться в игру. Это уже не первый случай, против ПСВ тоже было непросто играть. И сравнять счет в матче с «Ренном», играя в свое удовольствие все 75 минут вдесятером — это не случайность. Мы стремились к победе, но не все складывалось в нашу пользу. Однако мы смогли взять один балл, не стоит это недооценивать.

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