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Индзаги: «Мы до самого конца верили в победу»

сегодня, 11:45
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от победы своей команды в матче Серии А против «Лечче» (2:1).

Мы всей душой стремились к победе, это отрадно. Команда здорово себя проявила, но нужно понять, почему мы вырвали победу лишь в самом конце. У меня есть варианты для усиления состава по ходу игры, сегодня все получилось. Игру мы заканчивали с четырьмя форвардами.

Парни — молодцы, они всегда настроены на победу, но очевидно, что такая команда, как «Интер», обязана решать все раньше.

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zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 12:42
Речь такая,как буд-то,Интер сражался за золото,Миланом,или Юве,а всеголишь несчастный,новичок серии А ,скромный Лечче!!!!
протон
протон
сегодня в 11:55
Все таки Пиоли в разы сильнее Индзаги как тренер. Состав Интера очень мощный для серии А, прям вкатывать всех в асфальт должны, но что мы видим? Интер играет с Лечче на равных, прям нереальная борьба была. В конце было радости так как будто не Лечче победили, а ЛЧ. Для Интера не взять скудетто в этом году будет откровенным провалом, тут не состав будет виноват, а скорее Симоне Индзаги. Сможет ли Индзаги имея больший ресурс обыграть, более расчетливого и сильного тренера как Пиоли большой вопрос. Если Интер тренировал бы Конте, я думаю вопрос о чемпионе не стоял бы. А тут качели- более слабый Милан, но перспективой роста и хорошим тренером, или готовая команда из топарей, но с провинциальным Индзаги.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:53
Приятно когда на старте турнира везёт.
Гость
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