Индзаги: «Мы до самого конца верили в победу»

Главный тренер «Интера» поделился впечатлениями от победы своей команды в матче Серии А против «Лечче» (2:1).

Мы всей душой стремились к победе, это отрадно. Команда здорово себя проявила, но нужно понять, почему мы вырвали победу лишь в самом конце. У меня есть варианты для усиления состава по ходу игры, сегодня все получилось. Игру мы заканчивали с четырьмя форвардами.

Парни — молодцы, они всегда настроены на победу, но очевидно, что такая команда, как «Интер», обязана решать все раньше.