Гвардиола: «Мы очень хорошо выступили, „Борнмут“ качественно оборонялся»

Главный тренер «Манчестер Сити» оценил победу своей команды в матче АПЛ против «Борнмута» (4:0).

Мы неплохо сыграли. «Борнмут» действовал в обороне организованно, при этом не забывая и про атаку. Они заманивают к себе короткими передачами, а затем меняют игру. Очень похоже на тактику «Тоттенхэма». Они действуют в обороне настолько глубоко и узко, что приходится смещаться на фланги. После того как мы забили один или два гола, они перестали идти в атаку, и нам пришлось запастись терпением. Это было довольно непросто, но мы отлично справились.