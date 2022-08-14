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Гвардиола: «Мы очень хорошо выступили, „Борнмут“ качественно оборонялся»

сегодня, 10:35
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил победу своей команды в матче АПЛ против «Борнмута» (4:0).

Мы неплохо сыграли. «Борнмут» действовал в обороне организованно, при этом не забывая и про атаку. Они заманивают к себе короткими передачами, а затем меняют игру. Очень похоже на тактику «Тоттенхэма». Они действуют в обороне настолько глубоко и узко, что приходится смещаться на фланги. После того как мы забили один или два гола, они перестали идти в атаку, и нам пришлось запастись терпением. Это было довольно непросто, но мы отлично справились.

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