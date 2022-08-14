У Хави самый низкий процент побед среди всех тренеров «Барселоны» за 20 лет

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сегодня, 14:53

Главный тренер «Барселоны» имеет наиболее низкий процент побед в «блаугране» среди всех тренеров за последние 20 лет.

С момента назначения в клуб команда под руководством наставника выиграла 20 матчей из 38. Это соответствует показателю в 52,63%. При Рональде Кумане этот показатель составлял 58,21%, при Кике Сетьене – 64,00%, при Эрнесто Вальверде – 66,90%.

В предыдущей встрече «Барса» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0).