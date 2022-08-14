У Хави самый низкий процент побед среди всех тренеров «Барселоны» за 20 лет

Главный тренер «Барселоны» Хави имеет наиболее низкий процент побед в «блаугране» среди всех тренеров за последние 20 лет.
С момента назначения в клуб команда под руководством наставника выиграла 20 матчей из 38. Это соответствует показателю в 52,63%. При Рональде Кумане этот показатель составлял 58,21%, при Кике Сетьене – 64,00%, при Эрнесто Вальверде – 66,90%.
В предыдущей встрече «Барса» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0).
Короче, не выстроит команду, пнут сразу же. В тяжёлый период провели завидную трансферную кампанию с большими ожиданиями, поэтому без всякой жалости будут относиться к работе Хави. Сам подписался на это, дружище
Короче, не выстроит команду, пнут сразу же. В тяжёлый период провели завидную трансферную кампанию с большими ожиданиями, поэтому без всякой жалости будут относиться к работе Хави. Сам подписался на это, дружище