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У Хави самый низкий процент побед среди всех тренеров «Барселоны» за 20 лет

сегодня, 14:53

Главный тренер «Барселоны» Хави имеет наиболее низкий процент побед в «блаугране» среди всех тренеров за последние 20 лет.

С момента назначения в клуб команда под руководством наставника выиграла 20 матчей из 38. Это соответствует показателю в 52,63%. При Рональде Кумане этот показатель составлял 58,21%, при Кике Сетьене – 64,00%, при Эрнесто Вальверде – 66,90%.

В предыдущей встрече «Барса» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0).

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Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 15:31
У всех предыдущих тренеров был Месси, который мог выручить в любую секунду.
Короче, не выстроит команду, пнут сразу же. В тяжёлый период провели завидную трансферную кампанию с большими ожиданиями, поэтому без всякой жалости будут относиться к работе Хави. Сам подписался на это, дружище
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 15:01
Разгоняется пока пацан
e3jmc7gxxc65
e3jmc7gxxc65
сегодня в 14:57
ничего, у него еще все впереди...
Гость
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