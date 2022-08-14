«Бавария» не проигрывает «Вольфсбургу» дома 25 матчей подряд в Бундеслиге

«Бавария» сегодня примет «Вольфсбург» в матче 2-го тура Бундеслиги.
Любопытно, что мюнхенцы в рамках данного турнира не проигрывают «волкам» дома уже 25 матчей подряд (23 раза побеждала «Бавария» и 2 раза команды играли вничью).
Это рекордная серия без поражений в истории Бундеслиги между домашней и гостевой командами.
Ну а так что, старт сезона тоже показал, что соперники в разной игровой форме: Бавария выиграла два матча из двух на старте, забив в них 11 голов, а Вольфсбург едва спас ничью дома с новичком элиты. У хозяев пока вполне неплохо налажена игра в атаке без форварда, а у гостей не настолько быстрые игроки обороны, чтобы успевать за всеми передвижениями. Поэтому в сенсацию я не верю.
Мой прогноз 3:1
Ну а так что, старт сезона тоже показал, что соперники в разной игровой форме: Бавария выиграла два матча из двух на старте, забив в них 11 голов, а Вольфсбург едва спас ничью дома с новичком элиты. У хозяев пока вполне неплохо налажена игра в атаке без форварда, а у гостей не настолько быстрые игроки обороны, чтобы успевать за всеми передвижениями. Поэтому в сенсацию я не верю.
Мой прогноз 3:1