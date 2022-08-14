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«Бавария» не проигрывает «Вольфсбургу» дома 25 матчей подряд в Бундеслиге

сегодня, 11:35
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург18:30 Не начался

«Бавария» сегодня примет «Вольфсбург» в матче 2-го тура Бундеслиги.

Любопытно, что мюнхенцы в рамках данного турнира не проигрывают «волкам» дома уже 25 матчей подряд (23 раза побеждала «Бавария» и 2 раза команды играли вничью).

Это рекордная серия без поражений в истории Бундеслиги между домашней и гостевой командами.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:35
Мюллер думаю двушку отгрузит как минимум
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:40, ред.
Нагельсманн сразу отметил, что ротации ждать не стоит. Так что ждём уже привычную для старта сезона расстановку 4-2-2-2. Состав без изменения ( Горетцка, Эрик-Максим Чупо-Мотинг и Кингсли Коман пока играть не могут....).

Ну а так что, старт сезона тоже показал, что соперники в разной игровой форме: Бавария выиграла два матча из двух на старте, забив в них 11 голов, а Вольфсбург едва спас ничью дома с новичком элиты. У хозяев пока вполне неплохо налажена игра в атаке без форварда, а у гостей не настолько быстрые игроки обороны, чтобы успевать за всеми передвижениями. Поэтому в сенсацию я не верю.

Мой прогноз 3:1
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:37
Думаю не проиграет сегодня
Гость
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