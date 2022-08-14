«Бавария» не проигрывает «Вольфсбургу» дома 25 матчей подряд в Бундеслиге

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сегодня, 11:35

«Бавария» сегодня примет «Вольфсбург» в матче 2-го тура Бундеслиги.

Любопытно, что мюнхенцы в рамках данного турнира не проигрывают «волкам» дома уже 25 матчей подряд (23 раза побеждала «Бавария» и 2 раза команды играли вничью).

Это рекордная серия без поражений в истории Бундеслиги между домашней и гостевой командами.