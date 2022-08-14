«Милану» забили 2 защитника в одном матче Серии А впервые с 2014 года

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сегодня, 12:24

«Милан» обыграл «Удинезе» в поединке 1-го тура Серии А.

В составе гостей отличились и .

Любопытно, что «Милан» пропустил голы от двух защитников в одном матче данного турнира впервые с сентября 2014 года. Тогда это случилось в матче с «Пармой» — голы забивали Фелипе и Алессандро Лукарелли.