«Милану» забили 2 защитника в одном матче Серии А впервые с 2014 года

«Милан» обыграл «Удинезе» в поединке 1-го тура Серии А.
В составе гостей отличились Бекао и Адам Масина.
Любопытно, что «Милан» пропустил голы от двух защитников в одном матче данного турнира впервые с сентября 2014 года. Тогда это случилось в матче с «Пармой» — голы забивали Фелипе и Алессандро Лукарелли.
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