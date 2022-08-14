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«Милану» забили 2 защитника в одном матче Серии А впервые с 2014 года

сегодня, 12:24
МиланЛоготип футбольный клуб Милан4 : 2Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

«Милан» обыграл «Удинезе» в поединке 1-го тура Серии А.

В составе гостей отличились Бекао и Адам Масина.

Любопытно, что «Милан» пропустил голы от двух защитников в одном матче данного турнира впервые с сентября 2014 года. Тогда это случилось в матче с «Пармой» — голы забивали Фелипе и Алессандро Лукарелли.

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протон
протон
сегодня в 12:28
Заслуженные 3 очка. Видно что команде нужно еще войти в ритм нового сезона.
Де Кетеларе уверенно играет не смотря на свой возраст. Диас и Ребич герои матча. Леао был худшим
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