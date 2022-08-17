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«Спортинг» хочет приобрести Роналду

сегодня, 19:58

«Спортинг» хочет приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Спортивный директор лиссабонского клуба Уго Виана активно пытается убедить футболиста перейти в «Спортинг». Однако данный переход маловероятен, поскольку решающим фактором для Роналду является Лига чемпионов.

Ранее Роналду установил личный антирекорд.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 20:17
Нет,не пойдет,самолюбие не отпустит,да и пользы клубу,как раньше,не принесет,там молодеже надо развиваться,Спортинг,клуб-донар,а Рон своим подгнившим жалом,испортит пацанов!!!
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 20:17
Еще есть вариант с Дортмундом. С Дортмундом более логично. Почему? Да потому что и там, и там придётся ужиматься в зарплате, так тогда не лучше ли выбрать команду, где чемпионат сильнее, команда сильнее и богаче?! И этим клубом является Боруссия Дортмунд. Плюс к тому же оттуда только что уехал форвард, который очень похож по манере игры с самим Роналду. Если Роналду ужмётся в зарплате, то Боруссия это чуть ли не идеальный вариант для Криштиану!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 20:16
Сейчас все гранды начнут говорить, что это они хотели заполучить 🐓 в свои ряды, а не он .... Хе-хе.. Спецоперация от Мендеша и его "босса" по обелению последнего и очернению журналистов, которые пишут "ложь" началась... А сам Мендеш лежит на пляже на Ибице и не может, бедный, отбиться от предложений по 🐐... А-ха-ха-ха...👏👏..
Elliada
Elliada
сегодня в 20:15
"Однако данный переход маловероятен, поскольку решающим фактором для Роналду является Лига чемпионов" Разве Спортинг не в ЛЧ играет?

Вообще, похоже на фейк. Но если это правда и он перейдет, вот это будет радость. Хоть не придется смотреть на это убожество
протон
протон
сегодня в 20:14
Если в Спортинг, в родной дом, то зарплату придется в разы понизить.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:06
не пойдёт... хотя хотел там закончить. вот действительно было бы красиво но это не про Рона
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:00
жалко стало нарцисса.
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