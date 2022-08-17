«Спортинг» хочет приобрести Роналду

«Спортинг» хочет приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Спортивный директор лиссабонского клуба Уго Виана активно пытается убедить футболиста перейти в «Спортинг». Однако данный переход маловероятен, поскольку решающим фактором для Роналду является Лига чемпионов.
Ранее Роналду установил личный антирекорд.
Вообще, похоже на фейк. Но если это правда и он перейдет, вот это будет радость. Хоть не придется смотреть на это убожество
Вообще, похоже на фейк. Но если это правда и он перейдет, вот это будет радость. Хоть не придется смотреть на это убожество