Ткаченко: «Работа в „Спартаке“? Таких планов у меня нет»

Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко ответил комментатору Константину Геничу, который порекомендовал компании «Лукойл» привлечь его к управлению «Спартаком».

Спасибо Косте Геничу за такую прекрасную новость, мне многие стали звонить. Конечно, для любого человека из русского футбола работать в «Спартаке» — большая честь, но планов таких у меня не было, нет и в ближайшие пару лет точно не будет.