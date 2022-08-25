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Ткаченко: «Работа в „Спартаке“? Таких планов у меня нет»

сегодня, 09:54

Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко ответил комментатору Константину Геничу, который порекомендовал компании «Лукойл» привлечь его к управлению «Спартаком».

Спасибо Косте Геничу за такую прекрасную новость, мне многие стали звонить. Конечно, для любого человека из русского футбола работать в «Спартаке» — большая честь, но планов таких у меня не было, нет и в ближайшие пару лет точно не будет.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:26
Герман на дурака не похож.
memphis
memphis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 10:43
Да может он и вор, но в отличие от нынешнего Локо с его немцами КС и Анжи его периода вписали себя в историю
makkie
makkie
сегодня в 10:43
Этот Ткаченко больше на бандита из 90-х похож
Такой же как Селюк, Бегемот, Маньяков и иже с ними.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:39
"Порекомендовал Генич"-это НОВОСТЬ??? Нет,это просто повод вспомнить Генича русским незлобивым словом.Думаю,что для ЛУКОЙЛА его рекомендации значат не больше,чем жужжание мухи на стекле офиса Алекперова.Вот если бы малоизвестный болельщик хоккея ВВП порекомендовал...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:32
Ха-ха.

После "работы" в КС, после которой на клубе остался долг в 120 миллионов долларов, после "работы" в "Анжи" Ткаченко только на ликвидацию клубов позвать могут. Он только активы хорошо умеет выводить.

Вообще, Ткаченко - отрыжка бандитских 90-х.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:20
Если официально предложат, ещё подумает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:57
Наверное есть чтото получше!
Гость
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