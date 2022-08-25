Ткаченко: «Работа в „Спартаке“? Таких планов у меня нет»

Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко ответил комментатору Константину Геничу, который порекомендовал компании «Лукойл» привлечь его к управлению «Спартаком».
Спасибо Косте Геничу за такую прекрасную новость, мне многие стали звонить. Конечно, для любого человека из русского футбола работать в «Спартаке» — большая честь, но планов таких у меня не было, нет и в ближайшие пару лет точно не будет.
Такой же как Селюк, Бегемот, Маньяков и иже с ними.
Такой же как Селюк, Бегемот, Маньяков и иже с ними.
После "работы" в КС, после которой на клубе остался долг в 120 миллионов долларов, после "работы" в "Анжи" Ткаченко только на ликвидацию клубов позвать могут. Он только активы хорошо умеет выводить.
Вообще, Ткаченко - отрыжка бандитских 90-х.
После "работы" в КС, после которой на клубе остался долг в 120 миллионов долларов, после "работы" в "Анжи" Ткаченко только на ликвидацию клубов позвать могут. Он только активы хорошо умеет выводить.
Вообще, Ткаченко - отрыжка бандитских 90-х.