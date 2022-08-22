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Мутко отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

сегодня, 21:30

Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался о смене владельца «Спартака».

Леонид Арнольдович Федун был безгранично предан «Спартаку». Столько переживаний, столько эмоций. Сделал много хорошего. Всем хочется результата любой ценой, но он проделал огромную работу. А для успеха нужно несколько факторов. За время Федуна в «Спартаке» в России разорились десятки клубов, а «Спартак» всегда был «Спартаком». Ему хотелось лучшего результата, но таков путь – ошибки всегда будут. Федун оставил часть сердца и души в клубе. Он не бросил «Спартак». «Лукойл» – серьeзная компания.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:54
Главный вор и преступник в российском спорте Мудко, переживает, что с Федуна теперь он не сможет поиметь денег, поскольку тот отошел от всех финансовых дел в Спартаке!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:41
Федун след свой оставил. Озолотил 17 тренеров, построил арену болельщикам. Да не оскудеет рука дающего.
008Maximus
008Maximus
сегодня в 21:39
Давайте тогда лотерейные билеты выпустим в честь Федуна и на заправках лукойл, кто свыше 2 тыс заправляется- участвует. Шарфики, кружки, ручки и т.д.
ABir
ABir
сегодня в 21:37
Спартак подхватили надежные руки ЛУКОЙЛа
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:34
Фром май харт выдал!
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