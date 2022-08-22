Мутко отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался о смене владельца «Спартака».

Леонид Арнольдович Федун был безгранично предан «Спартаку». Столько переживаний, столько эмоций. Сделал много хорошего. Всем хочется результата любой ценой, но он проделал огромную работу. А для успеха нужно несколько факторов. За время Федуна в «Спартаке» в России разорились десятки клубов, а «Спартак» всегда был «Спартаком». Ему хотелось лучшего результата, но таков путь – ошибки всегда будут. Федун оставил часть сердца и души в клубе. Он не бросил «Спартак». «Лукойл» – серьeзная компания.