У Федуна забрали «Спартак». Скоро назовут нового президента

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сегодня, 15:58

«Лукойл» приобрел сто процентов акций клуба.

Леонид Арнольдович любит «Спартак»

Критиковали Федуна всегда, аргументируя позицию, поэтому обойдемся без крокодиловых слез. Ведь критика не форма лжи, а наоборот. Федун точно любит «Спартак». Но он не был хорошим воспитателем. Не подарил чувство безопасности. Не научил правилам трофейного бизнеса. Зато с ним было весело и опасно, щедро тащил из карманов смятые купюры на мороженое и футбольные мячи.

Да, эмоции зашкаливали, тренеров менял, но такой, как есть. На людей круга Федуна случайно свалились дары смерти. Миллиарды, о которых некоторые еще успеет пожалеть. И обиднее, что почти всех из того круга нет не только знаний – не страшно в мире чутья и опыта, а и вкуса. Второе намного хуже, ведь человек без вкуса часто делает глупости, получая деньги и власть. Редко такие персоны успешно созидают и развивают.

Глупостей за 18 лет в «Спартаке» Федуна наделали много. Но не меньше глупостей сделано за девять страшных лет без Фергюсона в МЮ . Сам Венгер в конце тормозил «Арсенал», который создал. Сменяемость власти, как и распределение ее по ветвям – жизненная необходимость, а не прихоть. Вы точно знаете, что завтра взойдет солнце. Время всегда победит, так что и «Спартаку» пригодится встряска.

Важно продуктивно пожить настоящим

Жить прошлым и будущим вместо настоящего не только бессмысленно, но и опасно. Отношение к времени в XX веке отличало коричневый и красный полюса. Первая система обращалась к традиции, тосковала по якобы великому прошлому. Всегда пыталась его вернуть, убив настоящее и представляя, что наследует великих мертвых. Вторая система уверяла, что только впереди светлое будущее. Лишь потерпите убийство всего старого.

Оба знаменитых подхода — утопии, никто не управляет прошлым и будущим, стремление к ним не делает мир лучше. «Спартак» не выбрал четкой вектор, но там завелся бардак и хаос. Хотели и футбол Романцева, и ставку на Эмери с Тедеско. У Федуна не хватило чисто футбольного вкуса, чтобы в его клубе был идеальный порядок, как в «Баварии» или в «Боруссии» Д. И не хватило дикого фарта, чтобы нехватка квалификации не убивала результат.

Конечно, стадион стоит, были чемпионство и Кубок. Любить «Спартак» мало, надо еще уметь его воспитывать 18 долгих лет. Каждый фанат понимает, что хотя за многое платил лично Леонид Арнольдович – мог потратить деньги иначе, огромные ресурсы не использованы эффективно, КПД низкий. Вот это ранит – понимание, что время потеряно зря.

Судьба зависит от класса менеджеров

Первым пунктом идут деньги. Если «Лукойл» вложит 2-3 миллиарда вместо 8-11, то «Спартаку» крышка. Но если им хочется поиграть в охоту на «Зенит», если нефтяники против газовиков, то «красно-белые» получат достаточно ресурсов для безбедного существования. Пугает лишь, что даже приветственное написали таким канцелярским и тупым стилем. Если ставят вместо души калькулятор – «Спартак» не выживет.

Нужны лидеры. Вот Галицкий – классический капиталист, вырос почти с ноля. Судя по парку вокруг стадиона «Краснодара» и самой арене, у него есть вкус. Но даже Сергею Николаевичу не хватает квалифицированных ветвей власти в «Краснодаре». Добавьте желание и мастерство президента к силе спортивного директора, генерального менеджера и наставника – получите чемпионов России, и не по системе «Рубина» на пару лет.

«Спартак» даже сейчас близок к вершине. Вот только уход Федуна не был спланированным шагом. Так решили, и хотя прыжок с моста навязан – в этом его опасность, многие клубы РПЛ уже в плену государственных монстров. «Лукойл» ассоциировался с Федуном и Алекперовым, а оба ушли на пенсию. Похоже, вряд ли будут жить в России. Значит, «Спартак» выкупило де-факто государство, как ЦСКА , «Динамо» и «Зенит».

Новым владельцам нужно многое поменять, но опасно набирать людей по знакомству. Никаких депутатов и лыжников, хоккеистов и охранников к «Спартаку» подпускать нельзя. Салихова и Федун хотя бы варились в большом футболе, нахватались чужих знаний обрывками. Скажите, что в «Зените» не футбольные люди, и это не мешает? Не факт, ведь не исключено, что петербуржцы могли быть намного выше по классу с их расходами.

Пора стать скучным и предсказуемым

Скучным клубом не на поле, а в управлении. И предсказуемым, потому что многое сделают по уму. Очевидно, что управление определит бытие. Федотов, Абаскаль, Семак, Сторожук и Йоканович – люди, от которых зависит судьба не только титула, но и уровня РПЛ . Но у каждого за спиной директора. Самых заметных персон, вроде Бабаева и Бувача, все знают. Говорят, что «Спартак» могут поручить Хавкину, Матыцыну или Хачатурянцу.

Евгений и Александр – люди из «Лукойла», им важно не лезть в футбол без уважения. Бывший президент РПЛ тоже человек из российского бизнеса, но у него появился опыт. Хачатурянц точно заинтересован, ведь рассказал в интервью, что болеет за «Спартак». И после поражения от «Динамо» Зарема обвинила именно Ашота. Но это что-то из разряда суеверий, правильных букв в фамилии и астрологии.

Хачатурянц может управлять клубом не хуже, чем многие до него. Но в этот раз у новичка будет должность Федуна – президент «Спартака». Легко сказать, что клуб с фанатской базой, деньгами и не стыдным составом должен быть логичным, тяжелее воплотить мечты в жизнь. И важно в эту пору, чтобы Салихова и Федун не стали бабками у подъезда, как некоторые ветераны и бывшие менеджеры.

Нельзя вечно ворчать: «Вот видите, а вы на нас жаловалось. Теперь вот это и это делают неверно, а с нами трава была зеленее». Будет чем помочь – пусть помогают. А если новые боссы удивят всех классом, то влезать не нужно. Перемены назрели давно. Но продажа «Спартака» частному независимому владельцу в 2022-м году без еврокубков исключена. Значит, на карте РПЛ появился еще один казенный клуб.

Интригующие перемены, ведь их не было в планах на 2022 год. Но что у «Спартака» случается по расписанию? Учитывая, что прямо сейчас ситуация в клубе скорее располагает к развитию, чем указывает на близость кончины всех надежд, как не раз казалось фанатам раньше, то новым боссам достаточно не разрушить. Абаскаль — толковый тренер. Подарите испанцу спортивного директора и точечные трансферы – выдаст результат.