Агент Бальде Кейта подтвердил, что игрок перейдёт в «Спартак»

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вчера, 19:07

Федерико Пасторелло, агент нападающего , подтвердил, что его клиент близок к переходу в «Спартак».

Да, Бальде Кейта скоро прилетит в Москву, чтобы пройти медицинское обследование для перехода в «Спартак». Контракт нападающего будет рассчитан на 3 года.

Кейта выступал за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри». Сейчас сенегалец находится в статусе свободного агента.