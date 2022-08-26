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Агент Бальде Кейта подтвердил, что игрок перейдёт в «Спартак»

вчера, 19:07

Федерико Пасторелло, агент нападающего Бальде Кейта, подтвердил, что его клиент близок к переходу в «Спартак».

Да, Бальде Кейта скоро прилетит в Москву, чтобы пройти медицинское обследование для перехода в «Спартак». Контракт нападающего будет рассчитан на 3 года.

Кейта выступал за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри». Сейчас сенегалец находится в статусе свободного агента.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:18
Луиса Адриано тоже с треском выгоняли из Милана. А Спартаку много пользы принес, хоть и играл по настроению .
Надеюсь, Бальде тоже не подведет.
Шуnя771
Шуnя771 ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 20:09
Не больше чем другие, Тотти один был!)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:09
Биография замечательная, антропометрия тоже... Не так часто Спартак брал игроков с такими начальными данными! Вечно то Педро, то мудро. то кот в мешке)))
Большие надежды на него возлагаю.
Удачи!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:08
Много команд уже пребрал.
112910415
112910415
вчера в 19:55
Что ж, пусть будет
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:12
Имя на слуху, а что он из себя сейчас представляет не совсем понятно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:11
Посмотрим на этого негритенка...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:10
Ого, интересненько...
Гость
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