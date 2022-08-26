Агент Бальде Кейта подтвердил, что игрок перейдёт в «Спартак»

Федерико Пасторелло, агент нападающего Бальде Кейта, подтвердил, что его клиент близок к переходу в «Спартак».
Да, Бальде Кейта скоро прилетит в Москву, чтобы пройти медицинское обследование для перехода в «Спартак». Контракт нападающего будет рассчитан на 3 года.
Кейта выступал за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри». Сейчас сенегалец находится в статусе свободного агента.
Надеюсь, Бальде тоже не подведет.
Надеюсь, Бальде тоже не подведет.
Большие надежды на него возлагаю.
Удачи!
Большие надежды на него возлагаю.
Удачи!