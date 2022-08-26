«Челси» активировал опцию выкупа Захаряна. Трансфер ведёт наследница Райолы

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сегодня, 08:58

Приглашение заманчивое, а вот покупатель опасный.

Лондонцы забирают главного таланта РПЛ

Предложение от «Челси» уже в офисе «Динамо». Теперь важно лишь мнение двух сторон – Великобритании, которая выдает разрешение на работу иностранцам (проблем быть не должно, футболист первой сборной), и самого Захаряна. Московский клуб вписал в контракт опцию выкупа Арсена за 15 млн евро для иностранных клубов, «аристократы» выложат такую сумму. Летом столько же отдали «Интеру» за талантливого хавбека Казадеи, хотя трансферная стоимость Чезаре оценивается в один миллион евро.

Итальянцу тоже девятнадцать лет, но у бывшего капитана примаверы нет взрослого опыта, как у Захаряна. Зато с Арсеном его объединяет будущая конкуренция в «Челси». Вот этот момент тревожит. Понятно, что когда тебя зовут в Лондон из лиги, лишенной еврокубков, то глупо отказываться. В конце концов, Захаряну так мало лет, что может согласиться в будущем и на аренду в клуб, где его видят в основе – вспомните, как Зинченко ездил в ПСВ , и дождаться своего шанса. Кроме того, 19-летний футболист несравним по запасу времени со взрослым Жирковым, который пошел в «Челси» и скис, ведь попал в тактически неподходящий клуб с конкуренцией.

Юрий хотел в Мюнхен к Оличу, Англия ему не подошла. Захарян не принял приглашение сборной Армении, как сделал Эдуард Сперцян из «Краснодара», и сто раз повторял в интервью – хочет играть в западной Европе. Это люди разных поколений с разными ожиданиями от жизни. Арсен хочет в топ-5, «Челси» направил в офис «Динамо» бумаги, а трансфер российского таланта вписывается в стратегию клуба. Кроме опытных Стерлинга и Кулибали, подписали также Кукурелью в самом соку и потратились на молодых ребят. Казадеи дополнили талантом из «Астон Виллы» — 18-летним хавбеком Чуквуемекой.

Предвзятости и проблем с оплатой не будет

Насмешила реакция некоторых московских инсайдеров. Мол, «Челси» забрали американцы, а приглашают российского футболиста. Придумали, что лондонцы повторят за «Аталантой» и попытаются не платить за Захаряна. Смешно, ведь Грановская консультирует «Челси» до конца трансферного периода, а к трансферу подключили помощницу Райолы, юриста Рафаэлу Пименту. Не будет рисковать репутацией ради жалких для нее 15 млн евро. Держалась в тени рядом с Мино, но сейчас Рафаэла вышла на публику, чтобы сохранить влияние знаменитого агентства.

Мендеш не может найти клуб для Роналду – вроде бы убедили «Спортинг», португальцы готовят презентацию воспитанника, а Пимента провела не только возвращение Погба в «Ювентус» свободным агентом, но и отправила Холанда в «Манчестер Сити». Клиенты Райолы не разбежались, Рафаэле доверяют. А Тухель не доверяет плану действий Боэли, не раз просил руководство «Челси» закрыть трансферные дыры. И хотя Захарян не тот новичок, который решит все проблемы лондонского клуба, англичане без проблем придут первыми в трансферной гонке за хавбека.

Той же «Боруссии» Дортмунд надо взвешивать, тратить ли 15 млн евро на футболиста, к выносливости которого есть вопросы – играет рывками с паузами, в тайм-менеджменте Захарян пока плох. А вот клуб АПЛ молча вываливает отступные. Также ясно, что Захаряна хорошо встретят фанаты «Челси». Ни у Головина, ни у Лунева, ни у Миранчука нет проблем в Европе. На таком уровне в паспорт не смотрят, оценивают характеристики, особенности, анализируют минусы. Пытаются предугадать потенциал футболиста. Арсен такой же 19-летний абитуриент для «Челси», как и любой другой.

У «Динамо» дефицит, а Захаряна ждет марафон

Подбирая клубы для Арсена, скорее говорили о «Боруссии» Дортмунд, «Севилье» и «Наполи», чем доверяли его судьбу таким непростым командам, как «Челси». Тухель может поссориться с новыми владельцами, и Захарян попадет в клуб с новым тренером. Одного таланта в Лондоне мало. Салах, Де Брюйне и Лукаку – невероятно одаренные, а ни один из них в юности в основе «Челси» не заиграл. Да и «Динамо» в лице Бувача оказалось в затруднительном положении. Если сравнивать с составом Шварца, потеряли Бальбуэну, Ордеца, Варелу, Моро, Шиманьского и Захаряна – шесть человек из основы.

Возникли проблемы с оплатой трансфера Карцева. Не могут перевести деньги мексиканцам за Монтеса. Моро выбрал «Болонью», новички нужны еще позавчера. Причем Захарян из одного хаоса попадает в другой. Метания «Челси» от Неймара и Роналду к Леау и Гордону показательные. Им для начала стоило крепко подумать, будут ли Канте и Жоржиньо в команде через год? Важно своевременно принять решение хотя бы по одному из двух, а в результате закрыть позицию в середине поля трансфером, а они взяли лишь юных итальянца и англичанина. Также нужен хотя бы один центральный нападающий.

Вместо своего Холанда, или хотя бы проверенного всем миром Левандовского берут старину Обамеянга. Габонец свой предыдущий визит в Лондон завершил грандиозной серией загулов, заставил Артету забрать у него капитанскую повязку и лишить игровой практики. У «Челси» сильные по именам новички, но хаотичная трансферная кампания. Например, прямую замену Рюдигеру по характеристикам не нашли. Кулибали играет иначе, Кунде ждет, когда «Барселона» его заявит, а Фофана, невзирая на бойкот, пока еще игрок «Лестера». Захарян попадает в «Челси» после тихой революции.

Грановская и Чех многое значили, а теперь центр управления другой. А конкуренция прежняя. Захарян играет на разных позициях, где видели Маунта, Галлахера, Ковачича, Канте, Стерлинга, Хаверца, Лофтус-Чика, Пулишича, Зиеша и Чуквуемеку. Не все из списка останутся в «Челси», минимум по троим идут активные переговоры. Да и стартовые проблемы заставят Тухеля экспериментировать. Захарян провел больше матчей, чем другие футболисты «Челси». Вдруг получится быстро заскочить в обойму народных любимчиков, как это сделал Кварацхелия в «Наполи»?

Парню с дальним ударом, мастерским пасом и цепкостью понравиться почтенной публике проще, чем футболисту с меньшим диапазоном и более скучной ролью. Захарян интересен, поскольку это газообразный игрок – занимает все выделенное пространство. Растворяется в тактике, а потом один пас или один удар – перевернул целый матч. С другой стороны, раз самая влиятельная женщина футбола считает, что Захарян интересный, Арсену и его родителям нужно этим пользоваться. Важно сразу спросить у влиятельной Пименты, какие еще клубы готовы с ним связаться.

Возможно, зимой хавбеку нужна будет постоянная игровая практика, лучше сразу понимать планы нервного Тухеля. Предложение слишком заманчивое, чтобы отказываться, но Захарян должен понимать, насколько он низко в иерархии игроков «Челси». В «Динамо» ему гарантировали место в основе, в Лондоне надо будет доказать, что лучше окружающих.