Орещук: «Захаряном давно уже интересовались крупные клубы»

Бывший спортивный директор «Динамо» прокомментировал возможный переход игрока «Динамо» в «Челси».

А почему нет? Вполне возможно. Арсеном давно уже интересовались крупные клубы. Все понимают, что если этот переход случится, то Захарян отправится в аренду, но готов ли он так путешествовать из клуба в клуб? Интересно ли это Арсену, чтобы его купил «Челси» и начал раскидывать по арендам? У «Челси» стандартно на контрактах огромное количество футболистов, которые играют в арендах. Выстрелят – берут в главную команду. «Челси» его купить может, а дальше что? В Англии он играть не готов ни ментально, ни психологически.