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Орещук: «Захаряном давно уже интересовались крупные клубы»

сегодня, 12:24

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный переход игрока «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

А почему нет? Вполне возможно. Арсеном давно уже интересовались крупные клубы. Все понимают, что если этот переход случится, то Захарян отправится в аренду, но готов ли он так путешествовать из клуба в клуб? Интересно ли это Арсену, чтобы его купил «Челси» и начал раскидывать по арендам? У «Челси» стандартно на контрактах огромное количество футболистов, которые играют в арендах. Выстрелят – берут в главную команду. «Челси» его купить может, а дальше что? В Англии он играть не готов ни ментально, ни психологически.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:47
Хоть один здравую мысль высказал в конце своего спича.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 12:38
Забавно будет, выкупят контракт, оставят в Динамо на аренде или отправят в Зенит, а так только какой-нибудь голландский или немецкий средняк возьмет его в аренда.
Capral
Capral
сегодня в 12:32
Абсолютно прав Орещук. Редкий случай, когда я с ним согласен.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:24
Ну всё сейчас все обязаны будут высказаться.
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