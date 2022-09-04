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«Саутгемптон» не продал своего полузащитника в «Челси» за 60 млн евро

вчера, 11:47

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавия мог перейти в «Челси».

В последние дни до закрытия трансферного окна лондонский клуб предложил «святым» 60 млн евро за переход бельгийца, однако получил отказ. Примечательно, что Лавия стал игроком «Саутгемптона» этим летом, перейдя из «Манчестер Сити», а уже спустя месяц мог снова сменить клубную прописку.

Кроме того, Ромео отметился забитым голом в матче 5-го тура АПЛ против «Челси», став первым игроком 2004 года рождения, который забил в ворота «синих» в рамках Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:00
За 18 летнего юнца 60 млн? У кого-то фантазия разбушевалась сильно. При том, что у Челси явно другие задачи стояли под конец ТО.
Asper
Asper
вчера в 14:43
Да и для самого пацана это был бы бред - перешёл в клуб ниже, чтоб играть, и через месяц опять в топ, чтоб опять быть в лучшем случае на ротации
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:53
Денежки не нужны значит
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:50
Не все мереется деньгами.
allemz
allemz
вчера в 12:36
Клоунада🤡
Лавиа в МС только в кубках играл, а тут впервые полноценный трансфер и Челси уже готов 60 лямов выложить, что за дичь..
adrhabq5xfpz
adrhabq5xfpz
вчера в 11:52
Значит не нужны деньги
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:51
Хорошие бабки
Гость
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