«Саутгемптон» не продал своего полузащитника в «Челси» за 60 млн евро

1662281266

вчера, 11:47

Полузащитник «Саутгемптона» мог перейти в «Челси».

В последние дни до закрытия трансферного окна лондонский клуб предложил «святым» 60 млн евро за переход бельгийца, однако получил отказ. Примечательно, что Лавия стал игроком «Саутгемптона» этим летом, перейдя из «Манчестер Сити», а уже спустя месяц мог снова сменить клубную прописку.