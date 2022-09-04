«Саутгемптон» не продал своего полузащитника в «Челси» за 60 млн евро

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавия мог перейти в «Челси».
В последние дни до закрытия трансферного окна лондонский клуб предложил «святым» 60 млн евро за переход бельгийца, однако получил отказ. Примечательно, что Лавия стал игроком «Саутгемптона» этим летом, перейдя из «Манчестер Сити», а уже спустя месяц мог снова сменить клубную прописку.
Кроме того, Ромео отметился забитым голом в матче 5-го тура АПЛ против «Челси», став первым игроком 2004 года рождения, который забил в ворота «синих» в рамках Премьер-Лиги.
Лавиа в МС только в кубках играл, а тут впервые полноценный трансфер и Челси уже готов 60 лямов выложить, что за дичь..
Лавиа в МС только в кубках играл, а тут впервые полноценный трансфер и Челси уже готов 60 лямов выложить, что за дичь..