Тиаго Силва: «Я предлагал „Челси“ подписать Лукаса Пакета»

Защитник «Челси» рассказал, что этим летом предлагал «синим» подписать своего соотечественника , когда игрок ещё не перешёл в «Вест Хэм».

Я слышал, что он собирался покинуть «Лион», и поэтому я разговаривал с некоторыми людьми из руководства «Челси» относительно его подписания, но, к сожалению, ничего не вышло.

Мы не были на 100% уверены, что он покинет «Лион». Наступила последняя неделя трансферного окна, и у нас были другие приоритеты в трансферах из-за травм футболистов нашей команды.