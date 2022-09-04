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Тиаго Силва: «Я предлагал „Челси“ подписать Лукаса Пакета»

вчера, 08:52

Защитник «Челси» Тиаго Силва рассказал, что этим летом предлагал «синим» подписать своего соотечественника Лукаса Пакета, когда игрок ещё не перешёл в «Вест Хэм».

Я слышал, что он собирался покинуть «Лион», и поэтому я разговаривал с некоторыми людьми из руководства «Челси» относительно его подписания, но, к сожалению, ничего не вышло.

Мы не были на 100% уверены, что он покинет «Лион». Наступила последняя неделя трансферного окна, и у нас были другие приоритеты в трансферах из-за травм футболистов нашей команды.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 08:55
Не дело игроков указывать руководству кого брать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:55
Ну вот и насоветовал.
Гость
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