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Ловчев считает, что немцы из «Локомотива» хотят добить российский футбол

сегодня, 08:11

Евгений Ловчев считает, что российским клубам не нужно гоняться за иностранцами, а стоит доверять отечественным специалистам.

В РПЛ практически перестали доверять российским тренерам. Два матча проиграли — их уже гонят. «Локомотив» за последнее время на глазах развалили иностранцы. Едут немцы — один, другой, третий. Они никак не могут успокоиться пока не добьют российский футбол.

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Все комментарии
vitechechek
vitechechek ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 10:33
Интересная логика) Если наш тренер проигрывает - виноват он, если иностранный - слабые футболисты))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:25
Старые песни о главном Евгения Серафимовича. Наши тренеры полностью дискредитировали себя в работе во внутреннем чемпионате. Куда ни кинь - всюду клин. Когда - то один из лучших, в настоящее время болтается в первом дивизионе с "Рубином" и наверное сам удивляется, почему руководимая им команда не лидирует с таким мощным наставником.
И правильно делают главы регионов и владельцы .клубов, что приглашают специалистов из-за границы. Пусть они свежим взглядом посмотрят на то, что происходит у нас и, может быть, что-то привнесут новое. А если не получается, то дело не в их квалификации, как этого "желает" г-н Ловчев, а зачастую в невысоком уровне мастерства футболистов, от которого во многом зависят успехи - не успехи команды.
К сожалению, только в сказках ( а может и нет) существует баба Яга, а то замесила бы в ступе волшебное зелье да напоила им наших тренеров, чтобы они со своими дипломами ВШТ не пропадали на просторах нашей страны с нулевыми результатами.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 09:57
Спартак и в следующем туре ждёт пролёт даже с Локо во главе с такими фрицами.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:56
Жека неожиданно переключился на Локо, возможно устал от спартака.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:55
Женя,в старой русской традиции все иноязычные -немцы(немые,не понимающие и не говорящие по-русски),поэтому всё это на сто процентов применимо и к твоему "Спартаку".Запомни :Немец,это не только дойч...
ОПС
ОПС
сегодня в 09:44
Говорить можно все, что угодно, но со смыслом.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:34
Теория заговора! Российский футбол добивает головотяпство чиновников,высказывание псевдо экспертов, спортивные передачи по ТВ! И в целом отношение к спорту в нашей стране, а не немцы, французы или нанайцы!
ДСА
ДСА
сегодня в 09:03
Немцы зарабатывают себе деньги, до остального им всё равно.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:36, ред.
А куда ещё добивать? Российские политики и так убили российский футбол. Москва, Амкар, Анжи, Алания... А у вас всегда иностранцы виноваты.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:34
Женя как всегда... в своем репертуаре..
Чист
Чист
сегодня в 08:32
'Это не немцы а свои разваливают -они что сами приехали
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 08:27
Это он про нынешнее воровское правительство хотел сказать, что 20 лет продаёт всё иностранцам, и сидят топ менеджерами в гос копорациях.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 08:22
Разве есть, что добивать?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:21
А немцы здесь при чем ?
Гнать надо РЖД из футбола , устроили тут кормушку !!!
drug01
drug01
сегодня в 08:18
По результатам да
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 08:17
Проснулся Женя с утречка,
Подумал, что бы ляпнуть
От Локо ждал он чудеса,
Но немцы все про*рали.
makkie
makkie
сегодня в 08:16
Пусть остаются в Локо до следующего тура 😂
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 08:14
Не понимаю логику Евгения Серафимовича. Как немцы из Локо могут развалить весь Российский футбол?
Гость
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