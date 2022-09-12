Ловчев считает, что немцы из «Локомотива» хотят добить российский футбол

Евгений Ловчев считает, что российским клубам не нужно гоняться за иностранцами, а стоит доверять отечественным специалистам.

В РПЛ практически перестали доверять российским тренерам. Два матча проиграли — их уже гонят. «Локомотив» за последнее время на глазах развалили иностранцы. Едут немцы — один, другой, третий. Они никак не могут успокоиться пока не добьют российский футбол.