Ловчев считает, что немцы из «Локомотива» хотят добить российский футбол

Евгений Ловчев считает, что российским клубам не нужно гоняться за иностранцами, а стоит доверять отечественным специалистам.
В РПЛ практически перестали доверять российским тренерам. Два матча проиграли — их уже гонят. «Локомотив» за последнее время на глазах развалили иностранцы. Едут немцы — один, другой, третий. Они никак не могут успокоиться пока не добьют российский футбол.
И правильно делают главы регионов и владельцы .клубов, что приглашают специалистов из-за границы. Пусть они свежим взглядом посмотрят на то, что происходит у нас и, может быть, что-то привнесут новое. А если не получается, то дело не в их квалификации, как этого "желает" г-н Ловчев, а зачастую в невысоком уровне мастерства футболистов, от которого во многом зависят успехи - не успехи команды.
К сожалению, только в сказках ( а может и нет) существует баба Яга, а то замесила бы в ступе волшебное зелье да напоила им наших тренеров, чтобы они со своими дипломами ВШТ не пропадали на просторах нашей страны с нулевыми результатами.
И правильно делают главы регионов и владельцы .клубов, что приглашают специалистов из-за границы. Пусть они свежим взглядом посмотрят на то, что происходит у нас и, может быть, что-то привнесут новое. А если не получается, то дело не в их квалификации, как этого "желает" г-н Ловчев, а зачастую в невысоком уровне мастерства футболистов, от которого во многом зависят успехи - не успехи команды.
К сожалению, только в сказках ( а может и нет) существует баба Яга, а то замесила бы в ступе волшебное зелье да напоила им наших тренеров, чтобы они со своими дипломами ВШТ не пропадали на просторах нашей страны с нулевыми результатами.