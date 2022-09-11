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Карпин: «Все возвращались, все отрабатывали, все бились друг за друга»

вчера, 23:27
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» в 9-м туре РПЛ (4:2).

Чем запомнился матч со «Спартаком»? Тем, что наконец мы обыграли хорошую команду из верхней части турнирной таблицы. До этого с «Динамо», «Сочи» вничью играли, это были команды, которые теперь наверху. Сейчас наконец обыграли. Этим запомнился.

Не понравилось, как мы играли до гола «Спартака». Я думаю, что это было связано со скованностью какой-то. После гола игра сразу изменилась. Я думаю, это прежде всего психология, это понятно. «Спартак» тоже понравился. И выходили из обороны хорошо, и ребята все отрабатывали, даже когда не получался прессинг. Не то что не получался, а потому что в другой команде тоже футболисты играют хорошие. И за счёт мастерства выходили из обороны. Но все возвращались, все отрабатывали, все бились друг за друга.

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Все комментарии
Zak11
Zak11 ответ 3_DEIVID_5 (раскрыть)
сегодня в 00:12
С таким составом Спартак не может грызть землю к сожалению. Умяров, Денисов, Хлусевич, Игнатов, Рыбусь выглядят футболистами уровня ПФЛ. Полный шлак, который не соответствует уровню лиги
Zak11
Zak11
сегодня в 00:10
Чем Спартак понравился Валер? Тем что Рыбус напривозил? Отвратительно играем уже второй матч подряд
ABir
ABir
вчера в 23:56
Ростовчане молодцы, реализовали почти все свои созданные моменты. Спартак создал не меньше моментов, но реализация, в отличие от Ростова, была на много хуже. Но и конечно грубейшие ошибки в обороне Спартака предопределили исход этой встречи в пользу команды Карпина.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:46
Ростов молодцы!
drug01
drug01
вчера в 23:44
С победой молодцы
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:34
У Ростова девятый бюджет в лиге. Поэтому добиваться хороших результатов можно только если биться в каждом эпизоде и в каждом матче
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
вчера в 23:34
Вот чего в Спартаке нет сегодня. Если у команды идёт игра, то бывает результат, а там где надо выгрызать победу, там у Спартака поражения. Особенно убивает, когда после проигрыша от ЦСКА или Зенита команда кое-как играет следующий матч, хотя надо землю грызть, что бы закрыть это поражение победой.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:32
Ладно Валер, не распинайся, видно было, что играли с запасом
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:29
Валерий Георгиевич ещё про ЦСКА забыл. С ними тоже в ничью сыграли. Или специально не сказал
Гость
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