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Канчельскис: «Пропускать восемь мячей — безобразно и стыдно»

сегодня, 21:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)8 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу итогов матча 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург» (8:0).

Пропускать восемь мячей — безобразно и стыдно. Не знаю даже, как они готовились к игре. Но как можно так играть, чтобы столько пропускать? Пропускать больше трёх — это катастрофа, а когда ты пропускаешь восемь… Это просто беда. Нельзя так играть. Думаю, что «Оренбург» вышел с мыслью, что им столько не забьют. Подумали, что всё просто будет, но в футболе просто ничего не бывает. «Зенит» забил столько, сколько смог забить. Не думаю, что сыграли договорняк, потому что в нынешней ситуации заниматься такими делами — неправильно.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 23:16, ред.
В 1977г., одесский Черноморец получил в Киеве 0:8. Ничего, пережили....
В 1979г., Спартак накидал Локомотиву восемь штук, и тоже не умерли. Бывает.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 22:59
Может и так.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:46
Канчельскис: "Не думаю, что сыграли договорняк, потому что в нынешней ситуации заниматься такими делами — неправильно."

Значит в "ненынешней" ситуации гонять договорняки - правильно ??
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:34
Да ладно, народные недавно 7 вынули, дак они почти чемпионы 🤣
А Оренбург выходец из ФНЛ, чё с него взять?
ABir
ABir
сегодня в 22:07
Слишком велика разница в классе игроков и бюджете.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:59
После такого,тренер должен застрелиться!
Гость
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