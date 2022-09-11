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Нигматуллин: «У меня комментарии относительно „Локомотива“ пессимистичные»

сегодня, 22:04

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал текущую обстановку в московском клубе.

Поражение от «Факела»? Ну, как говорится, вы еще не побеждали, тогда мы едем к вам — это про сегодняшний «Локомотив», к сожалению. Понятно, что, если поддерживаешь команду, то должен делать это в любой ситуации, но я вижу, что все то, что происходит, похоже на работу дилетантов. Все это не соответствует высокому имени московского «Локомотива», всему тому, что связано с этой командой, ее историей. Это не целеустремленные люди. Видно, что тут нет задачи сделать «Локомотив» сильнее. Возможно, тут какие‑то задачи личного характера. Работа ради работы?

В любой другой команде, если бы не было круговой поруки, как сейчас в «Локомотиве», давно бы уже уволили тренера, сменили бы руководство. С первого тура все идет абы как и ничего не предпринимается. Что могу здесь сказать? Печаль. У меня комментарии относительно «Локо» пессимистичные, хотя хотелось бы, чтобы они были оптимистичными, потому что люблю «Локомотив» всей душой. Сердце кровью обливается, когда смотрю на то, что сейчас происходит.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 22:37
Эффективный менеджмент в действии.
протон
протон
сегодня в 22:14
Да нафиг не нужно омоложение, новая стратегия и прочая хрень, если команда весь прошлый сезон и этот тоже, проигрывает всем аутсайдерам, идёт внизу турнирной таблицы и не показывает вообще никакой игры, одно мучение. Обидно наблюдать как на наших глазах разрушают и обесценивают клуб, его историю и всех тех людей, которые годами это строили. Просто позор всем тем людям, которые в этом замешены, руководство и так называемые тренера. Признайте уже свою ошибку и проваливайте, пока мы не повторили судьбу Рубина,
протон
протон
сегодня в 22:13
Горе-управленец Цорн, покупает каких-то Митяев, Раконьяцев. Хотя в аренде в Ростове прекрасно играет Сильянов, или отдали в НН за копейки своего Сулейманова, у которого мячей больше, чем у всех нападающих Локо.
протон
протон
сегодня в 22:12
Руководству увы плевать на клуб.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 22:06
Трудно надеятся на лучшее, но надо.
Гость
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