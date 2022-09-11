Нигматуллин: «У меня комментарии относительно „Локомотива“ пессимистичные»

Бывший вратарь «Локомотива» прокомментировал текущую обстановку в московском клубе.

Поражение от «Факела»? Ну, как говорится, вы еще не побеждали, тогда мы едем к вам — это про сегодняшний «Локомотив», к сожалению. Понятно, что, если поддерживаешь команду, то должен делать это в любой ситуации, но я вижу, что все то, что происходит, похоже на работу дилетантов. Все это не соответствует высокому имени московского «Локомотива», всему тому, что связано с этой командой, ее историей. Это не целеустремленные люди. Видно, что тут нет задачи сделать «Локомотив» сильнее. Возможно, тут какие‑то задачи личного характера. Работа ради работы?

В любой другой команде, если бы не было круговой поруки, как сейчас в «Локомотиве», давно бы уже уволили тренера, сменили бы руководство. С первого тура все идет абы как и ничего не предпринимается. Что могу здесь сказать? Печаль. У меня комментарии относительно «Локо» пессимистичные, хотя хотелось бы, чтобы они были оптимистичными, потому что люблю «Локомотив» всей душой. Сердце кровью обливается, когда смотрю на то, что сейчас происходит.