Баринов: «Стыдно всей команде, стыдно друг другу в глаза смотреть»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился досадой по поводу поражения «железнодорожников» в матче РПЛ против «Факела» (0:2).
Что мы с активом на трибунах сказали друг другу? Тяжелый разговор. Я их понимаю. На правах капитана извинился. Стыдно всей команде, стыдно друг другу в глаза смотреть. Игрокам сказал, что концентрацию нельзя терять, особенно в добавленное время, надо отпахать до последней минуты. Но как получилось... Первый тайм мы полностью контролировали.
Ауты, угловые, штрафные – единственный козырь, который был у соперника в этой игре. Они им и воспользовались.
Когда треть команд премьер лиги из Москвы
То обязательно кто-то абсерится
По большому счету только ЦСКА и Динамо выступают достойно
Спартак Химки Локомотив и Торпедо не впечатляют
Когда треть команд премьер лиги из Москвы
То обязательно кто-то абсерится
По большому счету только ЦСКА и Динамо выступают достойно
Спартак Химки Локомотив и Торпедо не впечатляют
В кубковом матче из под Магкеева забили 2 мяча, первый гол Ахмата тоже его касяк, вот сегодня ещё один гол после его грубой ошибки... Поставьте вместо него уже хоть манекена, сил моих нет смотреть на его "игру" в обороне!
В кубковом матче из под Магкеева забили 2 мяча, первый гол Ахмата тоже его касяк, вот сегодня ещё один гол после его грубой ошибки... Поставьте вместо него уже хоть манекена, сил моих нет смотреть на его "игру" в обороне!