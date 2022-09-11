Баринов: «Стыдно всей команде, стыдно друг другу в глаза смотреть»

Полузащитник «Локомотива» поделился досадой по поводу поражения «железнодорожников» в матче РПЛ против «Факела» (0:2).

Что мы с активом на трибунах сказали друг другу? Тяжелый разговор. Я их понимаю. На правах капитана извинился. Стыдно всей команде, стыдно друг другу в глаза смотреть. Игрокам сказал, что концентрацию нельзя терять, особенно в добавленное время, надо отпахать до последней минуты. Но как получилось... Первый тайм мы полностью контролировали.

Ауты, угловые, штрафные – единственный козырь, который был у соперника в этой игре. Они им и воспользовались.