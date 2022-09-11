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Баринов: «Стыдно всей команде, стыдно друг другу в глаза смотреть»

сегодня, 21:37
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился досадой по поводу поражения «железнодорожников» в матче РПЛ против «Факела» (0:2).

Что мы с активом на трибунах сказали друг другу? Тяжелый разговор. Я их понимаю. На правах капитана извинился. Стыдно всей команде, стыдно друг другу в глаза смотреть. Игрокам сказал, что концентрацию нельзя терять, особенно в добавленное время, надо отпахать до последней минуты. Но как получилось... Первый тайм мы полностью контролировали.

Ауты, угловые, штрафные – единственный козырь, который был у соперника в этой игре. Они им и воспользовались.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 23:07
Дима, кому ты свистишь...иди, скушай пироженку за день рожденья.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:16
Теперь оправдывайся как можешь
minai
minai
сегодня в 21:54
Стыдно смотреть людям в лицо !!
протон
протон
сегодня в 21:49
Убили Локомотив, сначала грабить стали… вот просто посчитайте—-сколько стоила команда до Цорна и сколько сейчас, такого бесстыдства я не видел в РПЛ!!!! Плутник конечно прикрывает, долю в РЖД передаёт— вы увлеклись , думаю прокуратуре интересно как Бека продали за 12+
Бoрат
Бoрат
сегодня в 21:48
Да ладно, чё тут стыдится
Когда треть команд премьер лиги из Москвы
То обязательно кто-то абсерится
По большому счету только ЦСКА и Динамо выступают достойно
Спартак Химки Локомотив и Торпедо не впечатляют
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:48
Вверх по лестнице,ведущей вниз.
протон
протон
сегодня в 21:48, ред.
Ничего вам не стыдно, можно всё простить, но только не безволие, вас вообще на поле нет уже несколько игр, было бы стыдно вы бы боролись хотя бы, а так по полю ходите, особенно сегодня видно было на фоне заряженного Факела
В кубковом матче из под Магкеева забили 2 мяча, первый гол Ахмата тоже его касяк, вот сегодня ещё один гол после его грубой ошибки... Поставьте вместо него уже хоть манекена, сил моих нет смотреть на его "игру" в обороне!
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