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Кечинов: «„Ростов“ играл в свой футбол, гнул свою линию»

сегодня, 00:23
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил матч «красно-белых» против «Ростова» в рамках 9-го тура РПЛ (2:4).

Очень интересная игра, особенно в первом тайме, в исполнении «Ростова», красивые голы были забиты. Мне кажется, что «Спартак» психологически не отошел после поражения от «Зенита», это было видно. К тому же основных игроков, которые пропустили встречу из-за травм, не хватало. Я считаю, что «Спартак» психологически не справился сегодня после поражения от «Зенита».

До матча с «Зенитом» «Спартак» был в оптимальном состоянии — и психологическом, и физическом, поражение негативно повлияло, это было видно. Тот «Спартак» был уверен в своих силах, а сегодня этого не чувствовалось, не проглядывалось. Что произошло после первого забитого мяча «Спартака» и можно ли во многом винить Мацея Рыбуса? Да нет, это стечение обстоятельств, просто «Ростов» играл в свой футбол, гнул свою линию, забил прекрасные голы.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:53
Ростов с заслуженной Победой !
David Young
David Young
сегодня в 01:24
Иногда гнуть свою линию к лучшему.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:14
Поздравления Ростову с заслуженной победой!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 00:26
Можно было проще сказать. В дуэли тренеров Карпин переиграл Абаскаля
Гость
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