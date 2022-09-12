Кечинов: «„Ростов“ играл в свой футбол, гнул свою линию»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил матч «красно-белых» против «Ростова» в рамках 9-го тура РПЛ (2:4).

Очень интересная игра, особенно в первом тайме, в исполнении «Ростова», красивые голы были забиты. Мне кажется, что «Спартак» психологически не отошел после поражения от «Зенита», это было видно. К тому же основных игроков, которые пропустили встречу из-за травм, не хватало. Я считаю, что «Спартак» психологически не справился сегодня после поражения от «Зенита».

До матча с «Зенитом» «Спартак» был в оптимальном состоянии — и психологическом, и физическом, поражение негативно повлияло, это было видно. Тот «Спартак» был уверен в своих силах, а сегодня этого не чувствовалось, не проглядывалось. Что произошло после первого забитого мяча «Спартака» и можно ли во многом винить Мацея Рыбуса? Да нет, это стечение обстоятельств, просто «Ростов» играл в свой футбол, гнул свою линию, забил прекрасные голы.