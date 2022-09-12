В. Игнатьев: «Летом были предложения из Турции и Казахстана»

Бывший полузащитник «Локомотива» рассказал, какие предложения ему поступали этим летом.

Было несколько предложений. В том числе из других стран — Казахстана и Турции. Надеюсь, получится найти команду в этом сезоне. В идеале — в Москве. Было предложения конкретное от клуба не из Москвы, но далековато, поэтому отклонил его. Сейчас мне хочется остаться в Москве.

Чем занимался летом? Два раза летал в Турцию. Тренировал и тренировался с юношами в академии Rixos. Со мной были Паша Погребняк, Юра Жирков, Дима Сычев, Алдонин. Проводили мастер-классы.