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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Мбаппе

сегодня, 15:48

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По данным СМИ, контракт француза с парижским клубом рассчитан не до лета 2025 года, а до 2024-го с возможностью продления со стороны игрока, а не команды.

«Манчестер Юнайтед» попытается подписать Мбаппе летом 2024 года в качестве свободного агента, если Килиан примет решение не продлевать соглашение с ПСЖ.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 18:25
Ну вот, как я и написал вчера, после того, как стали известны детали контракта Мбаппе с ПСЖ, теперь каждый день будут такие новости. Киллиана будут сватать во все потенциальные клубы по очереди :) И так до лета 2024...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 17:46
не вариант.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:25
Дело пахнет миллиардом.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 17:20, ред.
Забирайте, парижско-катарская земля не обеднеет...
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 17:17
МЮ прям тянет на таких игроков.
А что скажет по этому поводу Мбаппе.
Futurista
Futurista
сегодня в 16:58
.
Виталий Романенко
Виталий Романенко
сегодня в 16:53
А мне опять захотелось в Париж. - А ты там был уже? - Нет. Просто вчера тоже хотелось.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:40, ред.
Какой смысл Мбаппе идти в МЮ?

В МЮ сейчас происходит бардак который долго разгребать.

Скорее всего МЮ и на следующий год и в ближайшее время не будет выступать в ЛЧ, да и еврокубки под большим вопросом.

Думаете француз который ставит перед собой большие задачи пойдёт в такой клуб? Нет, конечно, но в Манчестере может оказаться, только играть не за красных дьяволов, а за горожан.

МЮ для начала надо навести порядок у себя в клубе, построить конкурентную команду, а потом уже звать к себе таких игроков как Мбаппе.
Elliada
Elliada
сегодня в 16:28
Если хотят подписать, то расценки знают. Вряд ли Мбаппе согласится на меньшую зарплату, чем в ПСЖ
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:20
Хотеть не вредно.
allemz
allemz ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 16:12
Дзюбу на банку посадили
ja2wzup3hf82
ja2wzup3hf82
сегодня в 16:12
Надо подумать
allemz
allemz
сегодня в 16:11
Ладно, если бы Тодд пожелал, а МЮ зачем. Там Санчо и Антони на флангах, кто-то с бодуна вымыслил эту новость
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 16:10
Да и многие клубы тоже.... А потом продать куда-нибудь...
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 16:08
И Факел тоже хочет подписать его на халяву и Спартак тоже и все клубы рпл тоже....
David Young
David Young ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 15:55
Что здесь смешного, если не секрет?
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 15:54
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