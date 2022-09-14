«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Мбаппе

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
По данным СМИ, контракт француза с парижским клубом рассчитан не до лета 2025 года, а до 2024-го с возможностью продления со стороны игрока, а не команды.
«Манчестер Юнайтед» попытается подписать Мбаппе летом 2024 года в качестве свободного агента, если Килиан примет решение не продлевать соглашение с ПСЖ.
В МЮ сейчас происходит бардак который долго разгребать.
Скорее всего МЮ и на следующий год и в ближайшее время не будет выступать в ЛЧ, да и еврокубки под большим вопросом.
Думаете француз который ставит перед собой большие задачи пойдёт в такой клуб? Нет, конечно, но в Манчестере может оказаться, только играть не за красных дьяволов, а за горожан.
МЮ для начала надо навести порядок у себя в клубе, построить конкурентную команду, а потом уже звать к себе таких игроков как Мбаппе.
В МЮ сейчас происходит бардак который долго разгребать.
Скорее всего МЮ и на следующий год и в ближайшее время не будет выступать в ЛЧ, да и еврокубки под большим вопросом.
Думаете француз который ставит перед собой большие задачи пойдёт в такой клуб? Нет, конечно, но в Манчестере может оказаться, только играть не за красных дьяволов, а за горожан.
МЮ для начала надо навести порядок у себя в клубе, построить конкурентную команду, а потом уже звать к себе таких игроков как Мбаппе.