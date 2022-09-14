«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Мбаппе

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сегодня, 15:48

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе нападающего ПСЖ .

По данным СМИ , контракт француза с парижским клубом рассчитан не до лета 2025 года, а до 2024-го с возможностью продления со стороны игрока, а не команды.