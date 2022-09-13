Месси определится со своим будущим после завершения чемпионата мира

Нападающий ПСЖ Лионель Месси определится со своим будущим не раньше 2023 года.
По данным источника, в ближайшие недели или месяцы Лео не будет принимать никаких решений о своём будущем. Сейчас Месси хочет сосредоточиться на выступлениях за ПСЖ, а после — на игре за сборную Аргентины на чемпионате мира в Катаре.
Несмотря на то, что ПСЖ хочет предложить Лионелю новый контракт, а «Барселона» намерена вернуть Месси, Лео ещё не определился с планами на будущее. Этот вопрос Месси поднимет только в следующем году.