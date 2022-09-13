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Месси определится со своим будущим после завершения чемпионата мира

сегодня, 16:25

Нападающий ПСЖ Лионель Месси определится со своим будущим не раньше 2023 года.

По данным источника, в ближайшие недели или месяцы Лео не будет принимать никаких решений о своём будущем. Сейчас Месси хочет сосредоточиться на выступлениях за ПСЖ, а после — на игре за сборную Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Несмотря на то, что ПСЖ хочет предложить Лионелю новый контракт, а «Барселона» намерена вернуть Месси, Лео ещё не определился с планами на будущее. Этот вопрос Месси поднимет только в следующем году.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:39
Точнее, после ЧМ скажет, что останется в ПСЖ?
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 16:36
Главное ему не позориться как сейчас позориться Роналда. Если с ПСЖ не получится продлить контракт то смело завершать карьеру. Всё равно всё и всем он уже доказал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:32
Вернее, после того, как слетает на Чемпионат Галактики по футболу на Тау Кита, мы все знаем, что во время важных матчей семимячная легенда обычно нас на время покидает)
Elliada
Elliada
сегодня в 16:31
Топовому игроку везде рады. В Барселону он точно не вернется. А вот над предложением ПСЖ подумает.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:27
Да пёс с ним
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