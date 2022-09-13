Месси определится со своим будущим после завершения чемпионата мира

1663075550

сегодня, 16:25

Нападающий ПСЖ определится со своим будущим не раньше 2023 года.

По данным источника, в ближайшие недели или месяцы Лео не будет принимать никаких решений о своём будущем. Сейчас Месси хочет сосредоточиться на выступлениях за ПСЖ , а после — на игре за сборную Аргентины на чемпионате мира в Катаре.