ЦСКА стал первой командой, забившей 200 голов в Кубке России

Московский ЦСКА стал первой командой, забившей 200 голов Кубке России, сообщает клубная пресс-служба.
Автором юбилейного гола стал Виллиан, который поразил ворота «Урала» (2:1) во 2-м туре группового этапа соревнований.
Московский ЦСКА стал первой командой, забившей 200 голов Кубке России, сообщает клубная пресс-служба.
Автором юбилейного гола стал Виллиан, который поразил ворота «Урала» (2:1) во 2-м туре группового этапа соревнований.
306 голов в Кубке СССР
361 гол а Кубке Украины
Единственный клуб, у которого +300 голов в Кубковых турнирах двух разных стран
306 голов в Кубке СССР
361 гол а Кубке Украины
Единственный клуб, у которого +300 голов в Кубковых турнирах двух разных стран