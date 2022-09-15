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ЦСКА стал первой командой, забившей 200 голов в Кубке России

сегодня, 18:48

Московский ЦСКА стал первой командой, забившей 200 голов Кубке России, сообщает клубная пресс-служба.

Автором юбилейного гола стал Виллиан, который поразил ворота «Урала» (2:1) во 2-м туре группового этапа соревнований.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:25
Кто-то же это считает...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:41
Сколько из них "с пенальти"?)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:40
Секач это Хто? Дикий кабан?))
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:38
Да уж...Лучше бы уверенно победили,без очередного "статического рекорда".
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:36
Ну надо же! А от самой игры не такой привкус остался. Вот ведь как бывает.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:20
Статистика на любителя.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:20
Вот и замечательно, главное не сбавлять оборотов и продолжать так же результативно.
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 19:13
Для познания в общем, вспомнилось былое время)
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 19:09
К чему это?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:09
Коняшки молодцы!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:08
Нормально.
протон
протон
сегодня в 19:04
Динамо Киев:
306 голов в Кубке СССР
361 гол а Кубке Украины
Единственный клуб, у которого +300 голов в Кубковых турнирах двух разных стран
9cpkkpjad4c8
9cpkkpjad4c8
сегодня в 18:49
Отличный результат
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