Неймар стал четвертым в списке лучших бомбардиров ПСЖ

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сегодня, 11:41

вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ .

Бразильский нападающий забил победный гол в матче 7-го тура Лиги 1 против «Бреста» (1:0).

Это 110-й мяч Неймара в составе ПСЖ . Форвард вышел на чистое 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, обойдя Педру Паулету (109 голов).

Больше Неймара забили лишь Златан Ибрагимович (156 голов), Килиан Мбаппе (180 голов) и Эдинсон Кавани (200 голов).