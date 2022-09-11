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Неймар стал четвертым в списке лучших бомбардиров ПСЖ

сегодня, 11:41

Неймар вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ.

Бразильский нападающий забил победный гол в матче 7-го тура Лиги 1 против «Бреста» (1:0).

Это 110-й мяч Неймара в составе ПСЖ. Форвард вышел на чистое 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, обойдя Педру Паулету (109 голов).

Больше Неймара забили лишь Златан Ибрагимович (156 голов), Килиан Мбаппе (180 голов) и Эдинсон Кавани (200 голов).

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04 сентябряСергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии12
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:39, ред.
Неплохой результат.
Но если вспомнить, что ему прочили Золотой Мяч...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:06
Килиан Кавани обойдет, а вот Неймар вряд ли.
dok66
dok66
сегодня в 13:27
Так и останется на этом месте .
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:27
Мбаппе ему точно не догнать.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:53
Ну и ладно! Надо было не дурковать
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:49
Да и черт с ним
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:45
Первым ему не бывать
Брулин
Брулин
сегодня в 12:32
Ней сейчас в очень хорошей форме!Кавани 200 голов настрелял, монстр
протон
протон
сегодня в 12:11
А если бы не пропускал столько игр из-за травм, день рождений сестры, мог бы уже вплотную подобраться к лидерам, а возможно и обогнать.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:53
Хорошая новость)
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