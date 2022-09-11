Неймар стал четвертым в списке лучших бомбардиров ПСЖ

Неймар вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ.
Бразильский нападающий забил победный гол в матче 7-го тура Лиги 1 против «Бреста» (1:0).
Это 110-й мяч Неймара в составе ПСЖ. Форвард вышел на чистое 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, обойдя Педру Паулету (109 голов).
Больше Неймара забили лишь Златан Ибрагимович (156 голов), Килиан Мбаппе (180 голов) и Эдинсон Кавани (200 голов).
Но если вспомнить, что ему прочили Золотой Мяч...
Но если вспомнить, что ему прочили Золотой Мяч...