ЦСКА в матче с «Краснодаром» установил рекорд чемпионата России

ЦСКА в матче девятого тура РПЛ против «Краснодара» (4:1) заработал три пенальти. Пробили с «точки» три разных игрока.
Никогда ранее в истории чемпионата России в составе одной команды пенальти в одном матче не били три разных футболиста. У ЦСКА забили Хорхе Карраскаль, Федор Чалов и Хесус Медина.
Иванов сначала дал симуляцию, но Казарцев, который ранее был дисквалифицирован после жалобы Краснодара, настоял на пенальти.
Второй пенальти вообще интересен, игрок Краснодара возле которого никого нет замахнулся, что бы выбить летящий мяч, в это время Караскаль на всех порах летит прямой ногой и по сути делает накладку, но первым касается мяча. Это пенальти? Скорее всего опасная игра игрока ЦСКА.
Третий пенальти был без вопросов, там 100% игра рукой была.
Это чисто моё мнение, мне так кажется, но давайте дождёмся решения КДК.
А жалоба со стороны Краснодара скорее всего будет.
Если брать игру, то не смотря на то, что Краснодар больше владел мячом, ЦСКА был более конкретней и победил заслуженно.
Иванов сначала дал симуляцию, но Казарцев, который ранее был дисквалифицирован после жалобы Краснодара, настоял на пенальти.
Второй пенальти вообще интересен, игрок Краснодара возле которого никого нет замахнулся, что бы выбить летящий мяч, в это время Караскаль на всех порах летит прямой ногой и по сути делает накладку, но первым касается мяча. Это пенальти? Скорее всего опасная игра игрока ЦСКА.
Третий пенальти был без вопросов, там 100% игра рукой была.
Это чисто моё мнение, мне так кажется, но давайте дождёмся решения КДК.
А жалоба со стороны Краснодара скорее всего будет.
Если брать игру, то не смотря на то, что Краснодар больше владел мячом, ЦСКА был более конкретней и победил заслуженно.