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Неймар — лидер по системе гол+пас в топ-7 лигах Европы

сегодня, 00:36

Нападающий ПСЖ Неймар является лидером по системе гол+пас в топ-7 европейских лиг.

1. Неймар (ПСЖ) — 8 голов + 7 результативных передач (15)

2. Коди Гакпо (ПСВ) — 8 голов + 6 результативных передач (14)

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 11 голов + 1 результативная передача (12)

4. Лионель Месси (ПСЖ) — 4 гола + 7 результативных передач (11)

5. Роберт Левандовски («Барселона») — 8 голов + 2 результативные передачи (10)

6. Шеральдо Бекер («Унион») — 6 голов + 3 результативные передачи (9)

7. Хави Симонс (ПСВ) — 6 голов + 3 результативные передачи (9)

8. Данго Файссал Уттара («Лорьян») — 4 гола + 4 результативные передачи (8)

9. Борха Иглесиас («Бетис») — 6 голов + 1 результативная передача (7)

10. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 1 гол + 6 результативных передач (7)

Неймар — лидер по системе гол+пас в топ-7 лигах Европы

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 02:29
Мбаппе этого не переживет...
Бoрат
Бoрат
сегодня в 01:02
А "Лоньян", это что за зверь такой?
Бoрат
Бoрат
сегодня в 01:00
А что за команда "Уинон"?
Чё то я такую, не только в топ-7, но и в топ-20 чемпионатов не нахожу
Гость
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