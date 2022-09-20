Неймар — лидер по системе гол+пас в топ-7 лигах Европы

Нападающий ПСЖ Неймар является лидером по системе гол+пас в топ-7 европейских лиг.
1. Неймар (ПСЖ) — 8 голов + 7 результативных передач (15)
2. Коди Гакпо (ПСВ) — 8 голов + 6 результативных передач (14)
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 11 голов + 1 результативная передача (12)
4. Лионель Месси (ПСЖ) — 4 гола + 7 результативных передач (11)
5. Роберт Левандовски («Барселона») — 8 голов + 2 результативные передачи (10)
6. Шеральдо Бекер («Унион») — 6 голов + 3 результативные передачи (9)
7. Хави Симонс (ПСВ) — 6 голов + 3 результативные передачи (9)
8. Данго Файссал Уттара («Лорьян») — 4 гола + 4 результативные передачи (8)
9. Борха Иглесиас («Бетис») — 6 голов + 1 результативная передача (7)
10. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 1 гол + 6 результативных передач (7)
Чё то я такую, не только в топ-7, но и в топ-20 чемпионатов не нахожу
Чё то я такую, не только в топ-7, но и в топ-20 чемпионатов не нахожу