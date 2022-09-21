Орлов назвал слабое место нынешнего «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что слабой линией нынешнего «Зенита» является оборона.

В чем слабые стороны нынешнего «Зенита»? Оборона. По‑настоящему использовать это могли только европейские команды. «Зенит» же создавал команду для Лиги чемпионов, поэтому он сейчас и выглядит так на уровне всех остальных в чемпионате. У него все сейчас в порядке, но по‑настоящему проверить это невозможно. Мне кажется, Чистяков каким был, таким и остался. Не прибавил. Поэтому и Родригао взяли. Алип — это просто дань дружбе между народами Казахстана и России. Лучше наигрывать кого‑то молодого из академии.