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Орлов назвал слабое место нынешнего «Зенита»

вчера, 23:39

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что слабой линией нынешнего «Зенита» является оборона.

В чем слабые стороны нынешнего «Зенита»? Оборона. По‑настоящему использовать это могли только европейские команды. «Зенит» же создавал команду для Лиги чемпионов, поэтому он сейчас и выглядит так на уровне всех остальных в чемпионате. У него все сейчас в порядке, но по‑настоящему проверить это невозможно. Мне кажется, Чистяков каким был, таким и остался. Не прибавил. Поэтому и Родригао взяли. Алип — это просто дань дружбе между народами Казахстана и России. Лучше наигрывать кого‑то молодого из академии.

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Бoрат
Бoрат
вчера в 23:44
Чем ответит Зенит?
Можно ещё пяток бразильцев взять в оборону
Заодно и гражданство им дать..
Гость
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